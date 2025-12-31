İstanbul Erkek Lisesi'nde 2 öğrenciye en ağır yaptırım uygulandı

İstanbul Erkek Lisesi'nde (İEL) kasım ayının son günlerinde yaşandığı ileri sürülen olaylara ilişkin disiplin süreci sonuçlandı. 24, 25 ve 26 Kasım tarihlerinde 9. sınıfta öğrenim gören bazı öğrenciler tarafından kız öğrencileri hedef alan, taciz ve tehdit içerdiği belirtilen yüzlerce maddelik bir liste hazırlanmıştı. Söz konusu durumun ardından, üst sınıflardaki bazı erkek öğrenciler, 9. sınıf öğrencilerinden bazılarını darp etmişti.

2 öğrenciye en ağır yaptırım uygulandı

Yaşanan gelişmeler üzerine disiplin soşturması başlatıldı. Fatih İlçe Öğrenci Disiplin Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, iki öğrenci hakkında en ağır disiplin yaptırımı uygulandı. Bu kapsamda söz konusu öğrenciler "örgün eğitim dışına çıkarma" cezası aldı. Böylece bu öğrencilerin herhangi bir lisede yüz yüze eğitime devam etmeleri mümkün olmayacak; eğitimlerini açık lise sistemi üzerinden yalnızca sınavlara girerek sürdürebilecekler.

Kurulun aldığı diğer kararlara göre, 11 öğrenci için okul değişikliği cezası uygulanırken, 7 öğrenciye ise kısa süreli uzaklaştırma yaptırımı verildi.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen idari soruşturmanın devam ettiği, olaylar sırasında darp edildiği iddia edilen ve farklı okullara nakledilen 9. sınıf öğrencileri hakkında ise şu aşamada herhangi bir disiplin kararı verilmediği bildirildi. Soruşturma sürecine göre yeni değerlendirmelerin yapılabileceği ifade ediliyor.

İstanbul Erkek Lisesinde neler yaşanmıştı?

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Erkek Lisesi'nde 24 Kasım'da 9. sınıfta öğrenim gören 7 öğrencinin, 11. sınıf öğrencilerinden oluşan bir grup tarafından fiziksel saldırıya uğradığı iddiaları üzerine, İstanbul Valiliğince görevlendirilen İl Milli Eğitim müfettişlerince soruşturma yürütüldüğüne dair açıklama yapmıştı.

Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında lisenin erkek pansiyonunda öğrenciler arasındaki kavgaya ilişkin haberlerin yer aldığı belirtilmişti.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için yapıldığı vurgulanan açıklamada, "25 Kasım 2025 tarihinde meydana gelen olayın ardından ilgili öğrencilerin sağlık kontrolleri yapılmış, veliler bilgilendirilmiş ve eğitim öğretime devam etmelerine engel teşkil edecek bir durum bulunmadığı tespit edilmiştir. Süreç tarafımızca hassasiyetle takip edilmektedir." ifadelerine yer verilmişti.

Açıklamada, okul yönetimi tarafından "Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu"nun disiplin sürecinin işletildiğine dikkati çekilerek, şunlar kaydedilmişti:

"Rehberlik servisi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından önleyici rehberlik görüşmeleri ve destek çalışmaları başlatılmıştır. Konuya ilişkin idari soruşturma, Valiliğimiz tarafından görevlendirilen İl Milli Eğitim müfettişleri tarafından yürütülmektedir. Öğrencilerimizin güvenliği, eğitim ortamının huzuru ve çocuklarımızın korunması temel önceliğimizdir. Bu doğrultuda gerekli tüm süreçler kararlılıkla yürütülmektedir."

İl Milli Eğitim müfettişlerinin yürüttüğü soruşturmayı devralan Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerince devam eden süreç içerisinde lisenin müdürü ve müdür başyardımcısı açığa alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca devam eden soruşturmada, "darp" iddiasıyla ilgili 3 öğrencinin şikayetçi olduğu öğrenilmişti.

Başsavcılık, konuya ilişkin başka şikayetlerin olup olmadığını belirlemek amacıyla kolluk kuvvetlerine ve ilgili kurumlara resmi yazı göndermişti.

Olaya karıştığı iddia edilen öğrencilerden bazılarının farklı illere gittiğinin belirlenmesi üzerine ilgili başsavcılıklara da şikayet yapılıp yapılmadığının belirlenmesi için yazı yazıldığı öğrenilmişti.

LGS'de 500 tam puan alanların yerleştiği lise

1884 yılında kurulan İstanbul Erkek Lisesi, Türkiye'nin en köklü ve akademik başarısı en yüksek devlet liseleri arasında yer alıyor. Almanca ağırlıklı eğitim veren okul, her yıl yalnızca en yüksek puanlı öğrencileri kabul ediyor. Son yıllarda Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yaklaşık 500 tam puan seviyesindeki öğrencilerin tercih edebildiği İstanbul Erkek Lisesi, mezunları ve üniversite yerleştirme başarılarıyla eğitim camiasında özel bir konuma sahip bulunuyor.