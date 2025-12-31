İşte 2026 yılı ehliyet, pasaport ve yurt dışı çıkış harcı ücretleri
İşte 2026 yılı ehliyet, pasaport ve yurt dışı çıkış harcı ücretleri
Altın ithalatında yeni düzenleme: Yazılı beyan zorunlu oldu

Kıymetli madenler aracı kuruluşlarının ithalat işlemlerinde düzenlemeye gidildi, gümrük beyannamesi ve yazılı beyan artık zorunlu oldu. İthalatta altın ve döviz karşılığı için borsa onaylı beyan gerekecek.

Haber Giriş : 31 Aralık 2025 09:40, Son Güncelleme : 31 Aralık 2025 09:41
Altın ithalatında yeni düzenleme: Yazılı beyan zorunlu oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kıymetli madenler aracı kuruluşlarının ithalat işlemlerine dair maddede düzenleme yapıldı.

KIYMETLİ MADEN İŞLEMLERİNDE BANKAYA BEYAN ŞARTI

Bu kapsamda, ilgili ihracat işleminin gümrük beyannamesi bilgilerinin, yapılan ithalatın standart işlenmemiş altın ve döviz türünden karşılığını içeren ve Bakanlığın uygun görüşü alınarak Borsa tarafından düzenlenen ve onaylanan yazılı beyanın, kıymetli madenler aracı kuruluşunca aracılık ettiği kişilere bankaya sunulmak üzere verilmesi zorunlu oldu.


