İşte 2026 yılı ehliyet, pasaport ve yurt dışı çıkış harcı ücretleri
Altın fiyatları güne düşüşe başladı

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 5 bin 960 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 10 bin 83 liradan, cumhuriyet altını ise 40 bin 177 liradan satılıyor.

Dün ons altındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 5 bin 999 liradan tamamladı. Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.55 itibarıyla yüzde 0,6 azalışla 5 bin 960 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 10 bin 83 liradan, cumhuriyet altını ise 40 bin 177 liradan satılıyor.

Dünya genelinde Londra Metal Borsası (LME) ile Chicago Mercantile Exchange'in (CME) teminat tutarları üzerinde aldığı kararlar kıymetli metaller üzerinde satış baskısı oluşturmaya devam ediyor. Büyük borsaların teminat konusunda attığı adımlar yatırımcıların pozisyon almalarını doğrudan etkiledi.

Bu gelişmelerin etkisiyle altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0,5 düşüşle 4 bin 321 dolara inerken, gümüşün onsu da yüzde 6'ya yakın değer kaybıyla 71,5 dolarda işlem görüyor.

Analistler, teminat tutarlarındaki artışın özellikle vadeli işlemleri pahalı hale getirdiğini, bu nedenle yatırımcıların pozisyon azaltma ve kar realizasyonuna yöneldiğini belirterek, söz konusu adımların altın ve gümüş fiyatlarında kısa vadeli geri çekilmeyi tetiklediğini ifade etti.

Öte yandan ABD Merkez Bankasının (Fed) yayımladığı toplantı tutanakları yetkililer arasındaki görüş ayrılıklarını yansıtırken, faiz indirimlerinin devamının enflasyondaki yavaşlamaya bağlı kalmaya devam ettiğini gösterdi.

Tutanaklar, bazı Fed yetkililerinin aralık ayındaki faiz indiriminin ardından politika faizinin bir süre sabit tutulmasını değerlendirdiğini, çoğunluğun ise enflasyonun yavaşlaması halinde faiz indiriminin uygun olacağı görüşünde olduğuna işaret etti.

Bu gelişmeler de kıymetli metal fiyatlarının seyri üzerinde etkili oldu.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi ve Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'nin yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirtti.

