İşte 2026 yılı ehliyet, pasaport ve yurt dışı çıkış harcı ücretleri

Cumhurbaşkanı kararı ile yeni yılda uygulanacak vergi ve harçlar Yeniden Değerleme Oranı olan yüzde 25.49 yerine yüzde 18.95 artırılacak.

Yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu?

Bununla birlikte 'yurt dışı çıkış harcı' ücreti 1000 TL'den 2026'da 1.190 TL'ye yükselecek.

Ehliyet harcı 6754 TL'ye çıktı

Otomobil, minibüs, kamyonet sürücüleri için kullanılan B sınıfı sürücü belgesi harcı 5.678 TL'den 6.754 TL'ye, A sınıfı sürücü belgesi harcı da 1.883 TL'den 2.240 TL'ye yükselecek.

Pasaport harcı ne kadar oldu?

Pasaport harçları ise şöyle olacak: