Burdur'da kızların fotoğraflarını izinsiz çekerken yakalandı: Serbest kaldı
Kırtasiyeye müşteri olarak giren kimliği belirsiz bir şahıs, kızların fotoğraflarını izinsiz çekerken telefon kamerasına yansıdı. Kızların şikayetçi olması üzerine gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Burdur'da bulunan bir kırtasiyede kimliği belirsiz bir şahıs, kırtasiyeye müşteri olarak girerek üniversite öğrencilerinin fotoğrafını izinsiz bir şekilde çekti.
Durumu fark eden kızların tepki göstermesi üzerine kırtasiyede bulunanlar tarafından bahse konu şahsın telefonu alınarak fotoğraflar görüldü.
GÖZALTINA ALINDI
Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.
İhbar üzerine adrese polis ekipleri tarafından şahıs gözaltına alındı.
SERBEST KALDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
KIZLARI KAYDA ALDI
Olayı fark etmelerinin ardından fotoğrafları izinsiz çekilen kızlar durumu cep telefonlarıyla kayda aldı.
KAMERALARA YANSIDI
Görüntülülerde, şahsın ilk olarak telefonundaki fotoğrafları silmeye çalışması sonrasında ise vatandaşlar tarafından telefonun alınarak fotoğrafların görülmesi yer alıyor.