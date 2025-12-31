Burdur'da kızların fotoğraflarını izinsiz çekerken yakalandı: Serbest kaldı

Burdur'da bulunan bir kırtasiyede kimliği belirsiz bir şahıs, kırtasiyeye müşteri olarak girerek üniversite öğrencilerinin fotoğrafını izinsiz bir şekilde çekti.

Durumu fark eden kızların tepki göstermesi üzerine kırtasiyede bulunanlar tarafından bahse konu şahsın telefonu alınarak fotoğraflar görüldü.

GÖZALTINA ALINDI

Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine adrese polis ekipleri tarafından şahıs gözaltına alındı.

SERBEST KALDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KIZLARI KAYDA ALDI

Olayı fark etmelerinin ardından fotoğrafları izinsiz çekilen kızlar durumu cep telefonlarıyla kayda aldı.

KAMERALARA YANSIDI

Görüntülülerde, şahsın ilk olarak telefonundaki fotoğrafları silmeye çalışması sonrasında ise vatandaşlar tarafından telefonun alınarak fotoğrafların görülmesi yer alıyor.