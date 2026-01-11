İDDK idarenin yetkisiz eğitmen / informal eğitim savunmasını kabul etmedi, ek ders ücretine hükmetti

Buna ilişkin Danıştay Daire kararını onadı.

Davalı İdare: Her eğitime para ödenemez

Davalı idare tarafından, davacının ek ders ücreti ödenmesi talebinin reddine ilişkin işlemin hukuka uygun olduğu; davacıya ek ders ücreti ödenmesi koşullarının sağlanmadığı, ek ders ücreti ödenebilmesi için ilgili talimatın 6/(c), 8/(a), 8/(b) ve 8/(d) maddelerinde belirtilen tüm koşulların yerine getirilmesinin gerektiği; davacının eğitimci olarak görev aldığı Kurtarma ve Yangınla Mücadele Temel Eğitimi'nin 30 saatlik yerinde/iş başında fiziki olarak gerçekleştirilen bölümünün, Covid-19 pandemisinin olağanüstü şartları altında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü onayı ile kamu yararı gözetilerek Makam Talimatı ile yerine getirilen görevler arasında yer aldığı, söz konusu 30 saatlik bölümün, 120 saatlik teori eğitim programının içeriğinin bir parçası ve ders sonu kazanımları olarak kabul edilen beceriler olduğu, "Uygulama Eğitimi" adı altında ayrı bir eğitim programı olarak tanımlanamayacağı, K cetvelinin ise her eğitime ücret ödenmesi yönünde bir hüküm içermediği, yalnızca kuruma eleman yetiştirmek üzere açılan mesleki okullarda ve kurumun hizmet içi eğitim ve kurs faaliyetlerinde ders vermek üzere görevlendirilen ve ders görevlerini fiilen yerine getirenlere ek ücret ödeneceğini düzenlediği ve bu sebeple ek ders ücreti ödenmesine imkan bulunmadığı ileri sürülmektedir

Danıştay 12. Daire: Personele ders ücreti ödenmelidir

07/02/2022 - 11/02/2022 tarihleri arasında eğitimci olarak katıldığı Kurtarma ve Yangınla Mücadele Temel eğitiminin pratik/uygulamalı eğitim olduğu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Eğitim Yönergesi uyarınca söz konusu eğitimin alınması zorunlu eğitimler arasında sayıldığı ve bu eğitimin sonunda katılımcıların sınava tabi tutulduğu, ayrıca uygulama eğitimine ek ders ücreti ödenebilmesi için kursiyer sınırlamasının bulunmadığı ve davalı idarece ileri sürülen sebeplerin Talimatta ve diğer ilgili mevzuatta davacıya ek ders ücreti ödenmesini engelleyen bir yönünün bulunmadığı hususları göz önüne alındığında, davacının eğitimci olarak katıldığı Kurtarma ve Yangınla Mücadele Temel (pratik uygulamalı) eğitimi nedeniyle ek ders ücreti ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

T.C.

D A N I Ş T A Y

İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No: 2024/2105

Karar No: 2025/1259

İSTEMİN KONUSU:

Danıştay Onikinci Dairesinin 27/12/2023 tarih ve E:2022/2775, K:2023/7171 sayılı kararının; davacı tarafından davanın reddine ilişkin kısmının, davalı idare tarafından ise iptale ve kabule ilişkin kısımlarının karşılıklı olarak temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

Muğla Dalaman Havalimanı Başmüdürlüğünde havaalanı kurtarma ve yangınla mücadele (AARF) memuru olarak görev yapan davacının, 07/02/2022 - 11/02/2022 tarihleri arasında eğitimci olarak katıldığı Kurtarma ve Yangınla Mücadele Temel (pratik uygulamalı) eğitimi nedeniyle ek ders ücreti ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin ...tarih ve ...sayılı işlemin ve bu işlemin dayanağı olarak gösterilen ...tarih ve ... nolu Yönetim Kurulu Kararı gereğince hazırlanan "Eğitim İçerikleri, Ders Saatleri ve Eğitimcilerin Belirlenmesi ile Ek Ders Ücreti Ödeme İşlemleri Usul ve Esasları Uygulama Talimatı"nın 8. maddesinin (a) bendinin iptali ile yoksun kaldığı ek ders ücretlerinin ödenmesi gereken tarihten itibaren işletilecek yasal faiziyle ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

Daire kararının özeti:

Danıştay Onikinci Dairesinin 27/12/2023 tarih ve E:2022/2775, K:2023/7171 sayılı kararıyla;

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Ana Statüsü'nün 1., 3. ve 21. maddeleri, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 1. maddesi, 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname'nin 1., 3., 4., 25/(a). ve 58/2. maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 89. ve 176. maddeleri, 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun 4. maddesinin (g) bendi, Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarlarına ilişkin K Cetveli'nin "I. Ek Ders Ücreti" başlıklı bölümünün 5. maddesi, ... tarih ve ... nolu Yönetim Kurulu Kararı gereğince hazırlanan "Eğitim İçerikleri, Ders Saatleri ve Eğitimcilerin Belirlenmesi ile Ek Ders Ücreti Ödeme İşlemleri Usul ve Esasları Uygulama Talimatı"nın 1., 2., 3., 4. ve 8. maddeleri, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Eğitim Yönergesi'nin "1.4. Tanımlar" başlıklı maddesi, "Sınavlar" başlıklı 4. Bölümünün "4.8. Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) Eğitimi Değerlendirme Esasları" başlıklı maddesi ve "Diğer Hükümler" başlıklı 11/(f). maddesi hükümleri aktarıldıktan sonra,

Dava konusu düzenleyici işlem yönünden;

Dava konusu düzenlemede; eğitim ek ders ücretinin; Kanun, Yönetmelik, Yönerge ve Talimat gibi mevzuattan kaynaklandığı ve alınmasının zorunlu tutulduğu, usul ve esasları mevzuatta yazılı olan, sonucunda sınav yapılıp sertifika/diploma düzenlenen eğitimler için ödeneceği, SHT-Eğitim/HAD Talimatı Ek-3 kapsamında verilen Emniyet Yönetim Sistemleri Eğitiminde Yöneticiler için sınav şartının aranmayacağına ilişkin düzenlemede, hangi durumlarda ek ders ücreti ödenebileceğine ilişkin kurala yer verilerek ek ders ücreti ödemelerinin keyfi yapılmasının önüne geçilmesinin amaçlandığı göz önüne alındığında, anılan düzenlemede kamu yararına, hizmet gereklerine ve üst hukuk normlarına aykırılık görülmediği,

Dava konusu bireysel işlem ve tazmin talebi yönünden;

Davacının, 07/02/2022 - 11/02/2022 tarihleri arasında eğitimci olarak katıldığı Kurtarma ve Yangınla Mücadele Temel eğitiminin pratik/uygulamalı eğitim olduğu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Eğitim Yönergesi uyarınca söz konusu eğitimin alınması zorunlu eğitimler arasında sayıldığı ve bu eğitimin sonunda katılımcıların sınava tabi tutulduğu, ayrıca uygulama eğitimine ek ders ücreti ödenebilmesi için kursiyer sınırlamasının bulunmadığı ve "Eğitim İçerikleri, Ders Saatleri ve Eğitimcilerin Belirlenmesi ile Ek Ders Ücreti Ödeme İşlemleri Usul ve Esasları Uygulama Talimatı"nda ve diğer ilgili mevzuatta davacıya ek ders ücreti ödenmesini engelleyen herhangi bir düzenlemenin de bulunmadığı hususları göz önüne alındığında, davacının eğitimci olarak katıldığı Kurtarma ve Yangınla Mücadele Temel (pratik uygulamalı) eğitimi nedeniyle ek ders ücreti ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin dava konusu... tarih ve... sayılı işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı,

Davacının, 07/02/2022 - 11/02/2022 tarihleri arasında eğitimci olarak katıldığı Kurtarma ve Yangınla Mücadele Temel (pratik uygulamalı) eğitimi nedeniyle ek ders ücreti ödenmemesine ilişkin işlem hukuka aykırı bulunduğundan, dava konusu işlem nedeniyle davacının yoksun kaldığı ek ders ücretlerinin başvuru tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle ödenmesi gerektiği,

Gerekçeleriyle, 02/07/2020 tarih ve 63 nolu Yönetim Kurulu Kararı gereğince hazırlanan "Eğitim İçerikleri, Ders Saatleri ve Eğitimcilerin Belirlenmesi ile Ek Ders Ücreti Ödeme İşlemleri Usul ve Esasları Uygulama Talimatı"nın 8. maddesinin (a) bendinin iptali istemi yönünden davanın reddine; davacının, 07/02/2022 - 11/02/2022 tarihleri arasında eğitimci olarak katıldığı Kurtarma ve Yangınla Mücadele Temel (pratik uygulamalı) eğitimi nedeniyle ek ders ücreti ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin ... tarih ve ... sayılı işlemin iptaline, anılan işlem nedeniyle yoksun kaldığı ek ders ücretinin başvuru tarihinden işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENLERİN İDDİALARI:

Davacı tarafından, dava konusu bireysel işlem hukuka aykırı bulunarak iptal edilmesine rağmen, ek ders ücretinin ödenmemesine neden olan Talimat maddesinin iptali talebini reddetmesinin kendi içinde çelişki oluşturduğu; iptali istenen Talimat maddesinin, 657 sayılı Kanun'un 89. ve 176. maddeleri, 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun 4. maddesinin (g) bendi ve eki K Cetveli gibi üst hukuk normlarına aykırı olduğu; ek ders ücreti ödenmeden ders verdirilmesinin angarya yasağını ihlal ettiği; idarenin keyfi uygulamalarının hukuka aykırı olduğu ve Talimatın ek ders ücretinin ödenmesi gereken durumları daraltarak haklarını ihlal ettiği, Anayasa'nın 10., 36., 49. ve 125. maddeleri ile idare hukukunun genel ilkelerine aykırılık oluşturduğu, Danıştay Savcısı düşüncesinin de taleplerini desteklediği; ek ders ücretinin ödenmemesinin maddi ve manevi mağduriyetine yol açtığı ileri sürülmektedir.

Davalı idare tarafından, davacının ek ders ücreti ödenmesi talebinin reddine ilişkin işlemin hukuka uygun olduğu; davacıya ek ders ücreti ödenmesi koşullarının sağlanmadığı, ek ders ücreti ödenebilmesi için ilgili talimatın 6/(c), 8/(a), 8/(b) ve 8/(d) maddelerinde belirtilen tüm koşulların yerine getirilmesinin gerektiği; davacının eğitimci olarak görev aldığı Kurtarma ve Yangınla Mücadele Temel Eğitimi'nin 30 saatlik yerinde/iş başında fiziki olarak gerçekleştirilen bölümünün, Covid-19 pandemisinin olağanüstü şartları altında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü onayı ile kamu yararı gözetilerek Makam Talimatı ile yerine getirilen görevler arasında yer aldığı, söz konusu 30 saatlik bölümün, 120 saatlik teori eğitim programının içeriğinin bir parçası ve ders sonu kazanımları olarak kabul edilen beceriler olduğu, "Uygulama Eğitimi" adı altında ayrı bir eğitim programı olarak tanımlanamayacağı, K cetvelinin ise her eğitime ücret ödenmesi yönünde bir hüküm içermediği, yalnızca kuruma eleman yetiştirmek üzere açılan mesleki okullarda ve kurumun hizmet içi eğitim ve kurs faaliyetlerinde ders vermek üzere görevlendirilen ve ders görevlerini fiilen yerine getirenlere ek ücret ödeneceğini düzenlediği ve bu sebeple ek ders ücreti ödenmesine imkan bulunmadığı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMALARI:

Taraflarca savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ ...'ÜN DÜŞÜNCESİ:

Temyiz istemlerinin reddi ile usul ve hukuka uygun olan Daire kararının, iptale ve kabule ilişkin kısmının gerekçeli, davanın reddine ilişkin kısmının ise aynen onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, davacının duruşma istemi 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 17. maddesinin 2. fıkrası uyarınca yerinde görülmeyerek, gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY:

Davacı, Muğla Dalaman Havalimanı Başmüdürlüğünde havaalanı kurtarma ve yangınla mücadele (AARF) memuru olarak görev yapmaktadır.

Havacılık Eğitim Dairesi Başkanlığının ... tarih ve... sayılı ve Makam onayı ile; "SHT-EĞİTİM/HAD Talimatı kapsamında havalimanlarında görev yapan ARFF personeline yönelik zorunlu eğitimlerden Kurtarma ve Yangınla Mücadele Temel Eğitiminin 17/01/2022 - 11/02/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi, söz konusu Temel Eğitimin teori bölümünün 17/01/2022 - 04/02/2022 tarihleri arasında (90 saat) uzaktan eğitim metoduyla, pratik eğitim bölümünün ise, 07/02/2022 - 11/02/2022 tarihleri arasında (30 saat) personelin görev yaptığı hava alanlarında kullandıkları araç ve tesisat ile yüz yüze olacak şekilde, Ek-1'de yer alan Ders Programı çerçevesinde, Ek-2 listede yer alan kursiyerlerin ve Ek-3 listede bilgileri yer alan eğitimcilerin katılımıyla gerçekleştirilmesi, Ek-1'de yer alan Ders Programında da belirtildiği üzere 07/02/2022 tarihinde ara sınavın, 11/02/2022 tarihinde de genel sınavın, pandemi kurallarına riayet edilerek personelin görev yerinde, Havalimanı otoritesince yüz yüze yapılması, eğitimcilere ödenecek ek ders ücretinin 2022 Mali Yılı İşletme Bütçesinin 3.470 Nolu 'Eğitim Giderleri' kodundan, Ünitelerince karşılanması" uygun görülerek, SHT-EĞİTİM Ek-3 Kapsamında Kurtarma ve Yangınla Mücadele Tazeleme Eğitimi için asil Eğitmen olarak Pratik (Uygulama) Eğitimini vermek üzere görevlendirilen davacı, bu görevini belirtilen tarihler arasında yerine getirmiştir.

Eğitici olarak görev aldığı eğitimden sonra, Eğitim İçerikleri, Ders Saatleri ve Eğitimcilerin Belirlenmesi ile Ek Ders Ücreti Ödeme İşlemleri Usul ve Esasları Uygulama Talimatı gereğince ek ders ücreti ödenmesi için düzenlenen Eğitmen Ek Ders Ücret Çizelgesi Formunu doldurarak idareden ek ders ücretlerinin ödenmesini talep etmiş, ancak teori eğitimlerine ödeme yapılmadığı gerekçesiyle talebi reddedilmiştir.

Bunun üzerine, davacı 07/03/2022 tarihli dilekçesi ile, ilgili mevzuat uyarınca ek ders ücretlerinin ödenmesini yeniden istemiş, bu istemin mevzuat hükümleri kapsamında ek ders ücreti ödenmesine imkan bulunmadığı gerekçesiyle reddedilmesi üzerine, bu işlem ile dayanağı olarak gösterilen Eğitim İçerikleri, Ders Saatleri ve Eğitimcilerin Belirlenmesi ile Ek Ders Ücreti Ödeme İşlemleri Usul ve Esasları Uygulama Talimatı'nın "Genel Esaslar" başlıklı 8. maddesinin (a) bendinin iptali ile yoksun kaldığı ek ders ücretlerinin ödenmesi gereken tarihten itibaren işletilecek yasal faiziyle ödenmesine karar verilmesi istemiyle temyizen incelenen davanın açıldığı anlaşılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT :

.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Daire kararının davanın reddine ilişkin kısmı yönünden;

Danıştay dava dairelerinin nihai kararlarının temyizen incelenerek bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan;

"a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,

b) Hukuka aykırı karar verilmesi,

c) Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması" sebeplerinden birinin varlığı halinde mümkündür.

Dayandığı hukuksal nedenler ve gerekçesi yukarıda açıklanan Danıştay Onikinci Daire kararının, ... tarih ve ... nolu Yönetim Kurulu Kararı gereğince hazırlanan "Eğitim İçerikleri, Ders Saatleri ve Eğitimcilerin Belirlenmesi ile Ek Ders Ücreti Ödeme İşlemleri Usul ve Esasları Uygulama Talimatı"nın 8. maddesinin (a) bendinin iptali istemi yönünden davanın reddine ilişkin kısmı, aynı gerekçe ile Kurulumuzca da uygun bulunmuş olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, kararın anılan kısımlarının bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

Daire kararının iptale ve kabule ilişkin kısmı yönünden;

Dava dosyasının incelenmesinden, Muğla Dalaman Havalimanı Başmüdürlüğü'nde ARFF memuru olarak görev yapmakta olan davacının, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş bir eğitimci olduğu; 07-11 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleşen Kurtarma ve Yangınla Mücadele Temel (pratik/uygulamalı) Eğitimi'nde asil eğitmen olarak davalı idarece görevlendirildiği, bu eğitim sonrasında ek ders ücreti talebinde bulunduğu, bu talebin davalı idare tarafından "mer-i mevzuat hükümleri kapsamında ek ders ücreti ödenmesine imkan bulunmamaktadır" şeklinde cevap verilmek suretiyle reddedildiği anlaşılmaktadır.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) hükümlerine tabi bir kamu iktisadi kuruluşudur. DHMİ personelinin özlük hakları, 399 sayılı KHK hükümleri çerçevesinde düzenlenmiştir.

399 sayılı KHK'de ek ders ücreti konusunda spesifik bir hüküm bulunmadığından, aynı KHK'nın 25 ve 58/2. maddelerinin yollamasıyla, bu konuda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili hükümlerinin uygulanacağı açıktır.

657 sayılı Kanun'un 89. maddesinde, "her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile Üniversite ve Akademi... okul, kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda öğretmen veya öğretim üyesi bulunmaması halinde öğretmenlere, öğretim üyelerine veya diğer memurlara veyahut açıktan atanacaklara ücret ile ek ders görevi verilebileceğini" hükme bağlamış, 176. maddesinde ise, ders görevi verilenlere ders saati başına belirlenen gösterge rakamlarının aylık katsayı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenmesini düzenlemiştir.

2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'na ekli K Cetveli'nin I. Ek Ders Ücreti kısmının 5. maddesinde, 399 sayılı KHK'nin 3. maddesinin (b) ve (c) bentleri hükümlerine göre çalışan personelden, "kuruma eleman yetiştirmek üzere açılan mesleki okullarda ve kurumun hizmet içi eğitim ve kurs faaliyetlerinde ders vermek üzere görevlendirilen ve ders görevlerini fiilen yerine getirenlere" 657 sayılı Kanun'un 176. maddesine göre belirlenen tutarları aşmayacak şekilde ek ders ücreti ödeneceği kurala bağlanmıştır.

Davalı idare tarafından, ek ders ücreti ödenebilmesi için Talimatta yer alan dava konusu 8/a maddesi ile birlikte 8/b ve 8/d maddelerinde de yer alan koşulların birlikte sağlanması gerektiği, aksi halde ödemenin mümkün olmadığı savunulmuştur.

Davacının verdiği eğitimin, Kurtarma ve Yangınla Mücadele Temel Eğitimi'nin "pratik/uygulamalı" bölümü olduğu, bu eğitimin, SHT-Eğitim/HAD Talimatı kapsamında ARFF personeline yönelik zorunlu eğitimlerden biri olduğu ve bu eğitimin sonucunda sınav yapıldığı dosyada mevcut bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır.

Eğitim İçerikleri, Ders Saatleri ve Eğitimcilerin Belirlenmesi ile Ek Ders Ücreti Ödeme İşlemleri Usul ve Esasları Uygulama Talimatı (Talimat) hükümlerine bakıldığında:

Talimatın 4. maddesinde, "Ek Ders Ücreti"nin "Eğitim faaliyetlerinde görevlendirilen eğitmenlere hizmet içi eğitim, kurs ve OJT vb. eğitimlerde fiilen yerine getirmiş oldukları ders saati başına verilecek ücretini" ifade eder şeklinde tanımlanmıştır.

Talimatın 8/a maddesinde, ek ders ücretinin ödenmesi için "alınma zorunluluğu mevzuattan kaynaklanan ve alınmasının zorunlu tutulduğu, usul ve esasları mevzuatta yazılı olan, sonucunda sınav yapılıp sertifika/diploma düzenlenen eğitimler" koşulunun aranacağı belirtilmiştir. Davacının verdiği eğitim, yukarıda belirtildiği gibi, mevzuattan kaynaklanan zorunlu bir eğitim olup, sonunda sınav yapıldığından, davacının verdiği eğitim, bu maddenin şartlarını karşılamaktadır.

Talimatın 8/b maddesinde, eğitimlerin yalnızca sertifikalı ve yetkilendirilmiş eğitmenler tarafından verileceği, bu şartları taşımayan kişilere ek ders ücreti ödenmeyeceği belirtilmiştir. Davalı idare, davacının verdiği eğitimin "informal tarzda usta-çırak veya mesleki paylaşım" olarak planlandığını ve eğitmenlerin "uygulama eğitimi yetkileri" olmadığını ileri sürmüştür. Ancak Talimatın 4. maddesinde, "eğitmen" tanımı yapılırken, Havacılık Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından Makam Onayı alınarak düzenlenen eğitimlerde görev alacak, gerekli eğitmen belgesi ve yetkilendirmelere sahip görevlilerden söz edilmektedir. Davacının, Makam Onayı ile "asil eğitmen" olarak resmi bir görevlendirme ile bu eğitimi verdiği ve eğitimin SHT-Eğitim/HAD Talimatı kapsamında ARFF personeline yönelik zorunlu eğitimlerden olduğu hususları gözetildiğinde, davacının bu eğitim için gerekli nitelik ve yetkilere sahip olduğunun idare tarafından kabul edildiğini göstermektedir. Bu nedenle, davalı idarenin "yetkisiz eğitmen" veya "informal eğitim" yönündeki iddiaları, davacının resmi görevlendirme statüsü ve eğitim programının zorunlu niteliği karşısında hukuki dayanaktan yoksun kalmaktadır.

Talimatın 8/d maddesinde, "Ders programında belirtilen Teknik Gezi/Uygulama gibi dersler için de ek ders ücreti ödenir" hükmü yer almaktadır. Davacının görevi doğrudan bir "pratik/uygulama" eğitimi olduğu için, bu madde ek ders ücreti ödenmesinin, doğrudan yasal dayanağını oluşturmaktadır.

Talimatın 11/f maddesinde ise, "Uygulama eğitimleri hariç olmak üzere eğitimlerde katılımcı sayısının 10 (on) kişinin altında olması halinde ek ders ücreti ödenmez" şeklinde bir sınırlama getirilmiştir. Bu madde, uygulama eğitimlerinin kursiyer sınırlamasından muaf olduğunu açıkça belirtmektedir. Davacının verdiği eğitim "uygulama eğitimi" niteliğinde olduğundan, bu maddeye göre katılımcı sayısı sınırlaması davacının ek ders ücreti almasına engel teşkil etmemektedir.

Davalı idare tarafından ayrıca, K-Cetveli'nin her eğitime ücret ödenmesini öngörmediği savunulmuştur. Ancak, K-Cetveli açıkça kurumun "hizmet içi eğitim ve kurs faaliyetlerinde" ders verenlere ek ders ücreti ödenmesini düzenlemektedir. Davacının verdiği eğitim, DHMİ bünyesinde düzenlenen ve personelin mesleki yeterliliğini geliştirmeye yönelik bir "hizmet içi eğitim"dir. Bu nedenle, K-Cetveli'nin genel hükmü çerçevesinde ek ders ücreti ödenmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, davacının, 07/02/2022 - 11/02/2022 tarihleri arasında eğitimci olarak katıldığı Kurtarma ve Yangınla Mücadele Temel eğitiminin pratik/uygulamalı eğitim olduğu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Eğitim Yönergesi uyarınca söz konusu eğitimin alınması zorunlu eğitimler arasında sayıldığı ve bu eğitimin sonunda katılımcıların sınava tabi tutulduğu, ayrıca uygulama eğitimine ek ders ücreti ödenebilmesi için kursiyer sınırlamasının bulunmadığı ve davalı idarece ileri sürülen sebeplerin Talimatta ve diğer ilgili mevzuatta davacıya ek ders ücreti ödenmesini engelleyen bir yönünün bulunmadığı hususları göz önüne alındığında, davacının eğitimci olarak katıldığı Kurtarma ve Yangınla Mücadele Temel (pratik uygulamalı) eğitimi nedeniyle ek ders ücreti ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin dava konusu ... tarih ve... sayılı işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Davacının, 07/02/2022 - 11/02/2022 tarihleri arasında eğitimci olarak katıldığı Kurtarma ve Yangınla Mücadele Temel (pratik uygulamalı) eğitimi nedeniyle ek ders ücreti ödenmemesine ilişkin işlem hukuka aykırı bulunduğundan, dava konusu işlem nedeniyle davacının yoksun kaldığı ek ders ücretlerinin başvuru tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle ödenmesi gerekmektedir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Tarafların temyiz istemlerinin reddine,

2. Danıştay Onikinci Dairesinin temyize konu 27/12/2023 tarih ve E:2022/2775, K:2023/7171 sayılı kararının davanın reddine ilişkin kısmının ONANMASINA,

3. Anılan Daire kararının, iptale ve kabule ilişkin kısmının yukarıda belirtilen gerekçeyle ONANMASINA,

4. Kesin olarak, 11/06/2025 tarihinde, davalı idarenin temyiz istemi yönünden oyçokluğu, davacının temyiz istemi yönünden oybirliği ile karar verildi.

KARŞI OY

X- Davalı idare savunmasında, ek ders ücreti ödenebilmesi için Talimatta yer alan dava konusu 8/a maddesi ile birlikte 8/b ve 8/d maddelerinde de yer alan koşulların birlikte sağlanması gerektiği, aksi halde ödemenin mümkün olmadığı savunulmuştur.

Eğitim İçerikleri, Ders Saatleri ve Eğitimcilerin Belirlenmesi ile Ek Ders Ücreti Ödeme İşlemleri Usul ve Esasları Uygulama Talimatı'nın (Talimat) bu davada dava konusu edilmeyen 8. maddesinin (b) bendinde "Eğitimler; sertifikalı ve yetkilendirilmiş eğitmenler tarafından verilir. Yetkilendirilmemiş ve sertifikasız eğitmenlere ek ders ücreti ödenmez." hükmü bulunmaktadır.

Davacı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş eğitimci olduğunu ve Makam Onayı ile "asıl eğitmen" olarak görevlendirildiğini belirtmesine rağmen, Daire kararında, davacının Talimatın 8/b maddesinde belirtilen "sertifikalı ve yetkilendirilmiş eğitmen" olma koşulunu, özellikle de verilen "pratik/uygulamalı eğitim" için Talimatın 4. ve 7. maddelerinde atıfta bulunulan SHT-Eğitim/HAD Talimatı kapsamında özel bir yetkilendirme veya sertifikaya sahip olup olmadığı hususunda yeterli bir değerlendirme yapılmamıştır. Her ne kadar Makam Onayı ile eğitmen olarak görevlendirilmesi, idarenin bu eğitimi vermeye uygun gördüğünü gösterse de, Talimatın açık hükmü gereği, ek ders ücreti ödenebilmesi için "sertifikalı ve yetkilendirilmiş" olma koşulunun somut olarak ve hangi belgelerle sağlandığının irdelenmesi gerekmektedir. Bu hususun, Dairece yapılacak bir ara karar ile araştırılmak suretiyle açıklığa kavuşturulması mümkündür.

Bu nedenle, davacının Talimatın 8/b maddesinde belirtilen "sertifikalı ve yetkilendirilmiş eğitmen" olma koşullarını sağlayıp sağlamadığı hususunda Dairece eksik inceleme yapıldığı anlaşıldığından, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle, davacının ek ders ücreti talebinin reddine ilişkin işlemin iptali ve buna bağlı olarak davacının yoksun kaldığı ek ders ücretlerinin başvuru tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle ödenmesi yolunda verilen, usul ve hukuka aykırı Daire kararının bozulması gerektiği düşüncesiyle, çoğunluk kararının bu kısmına katılmıyorum.



