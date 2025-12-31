Ankara'da 'yılbaşı' önlemleri: 19 bin 42 Emniyet personeli sokağa iniyor

Ankara Valiliği'nin, yılbaşı tedbirlerine ilişkin yazılı açıklamasında, otogarlar, tren garları, havalimanı, meydanlar, alışveriş merkezleri, park ve bahçeler, eğlence merkezleri ile oteller başta olmak üzere vatandaşların yoğun bulunması muhtemel tüm noktalarda gerekli güvenlik planlamalarının ve trafik düzenlemelerinin yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, alınan tedbirler çerçevesinde; jandarma sorumluluk bölgelerinde; toplam bin 543 personel, 275 araç ve 11 drone ile emniyet sorumluluk bölgelerinde; toplam 641 noktada 19 bin 42 emniyet personeli, 10 dedektör köpek ve 2 bin 658 araç (2 bin 101ekip + 557 trafik ekibi) ile gerekli emniyet ve asayiş tedbirlerinin uygulanacağı aktarıldı.