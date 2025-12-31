TÜGVA Başkanı Beşinci'den Büyük Gazze Yürüyüşü çağrısı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı İbrahim Beşinci, Milli İrade Platformu tarafından Filistin'deki katliama "dur" demek için 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek yürüyüşe ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Beşinci, yaptığı açıklamada, "Ne kadar kalabalık olursak Gazze'nin sesi o kadar güçlü olur" ifadelerini kullandı.

Beşinci açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bizim halkımız merhamet sahibi, vicdan sahibi. Kar, kış, soğuk demeden yoğun katılımla burada olacaklarına inanıyoruz. Çünkü orada insanlar 27 aydır büyük bir sefalet yaşıyor. Yeni yıla çocuklar ölürken girilemez. Biz böyle bir yeni yılı kabul etmiyoruz. Bunun gücünü tüm dünyaya göstermek istiyoruz."



