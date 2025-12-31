TÜGVA Başkanı Beşinci'den Büyük Gazze Yürüyüşü çağrısı

Artvin'de çığ düştü: Üç çoban çığ altında kaldı
Artvin'de çığ düştü: Üç çoban çığ altında kaldı
75.000 TL'ye varan %0 faizli krediniz Enpara'da!
75.000 TL'ye varan %0 faizli krediniz Enpara'da!
Sponsorlu İçerik
2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu yayımlandı
2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu yayımlandı
Cevdet Yılmaz: Vergi Artışında Enflasyon Hedefi Desteği
Cevdet Yılmaz: Vergi Artışında Enflasyon Hedefi Desteği
Bahçeli'den yeni yıl mesajı: 2026, terörsüz Türkiye'nin miladı olmalı
Bahçeli'den yeni yıl mesajı: 2026, terörsüz Türkiye'nin miladı olmalı
Bakan Uraloğlu'ndan köprü ve otoyol ücretlerine ilişkin açıklama
Bakan Uraloğlu'ndan köprü ve otoyol ücretlerine ilişkin açıklama
Engellilere 2026 yılı müjdesi: 1573 kişi istihdam edilecek
Engellilere 2026 yılı müjdesi: 1573 kişi istihdam edilecek
MSB: Suriye hükümeti birlik için insiyatif alırsa Türkiye destek olacak
MSB: Suriye hükümeti birlik için insiyatif alırsa Türkiye destek olacak
Sağlık Bakanlığı'ndan Atanan Personele İlişkin Göreve Başlama Duyurusu
Sağlık Bakanlığı'ndan Atanan Personele İlişkin Göreve Başlama Duyurusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2025'te 17 ülkeye 22 ziyarette bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2025'te 17 ülkeye 22 ziyarette bulundu
İşte 2026 yılı ehliyet, pasaport ve yurt dışı çıkış harcı ücretleri
İşte 2026 yılı ehliyet, pasaport ve yurt dışı çıkış harcı ücretleri
2026 bütçe kanunun resmi gazetede yayınlandı
2026 bütçe kanunun resmi gazetede yayınlandı
2026 yılı IMEI kayıt ücreti belli oldu
2026 yılı IMEI kayıt ücreti belli oldu
Hatay'da eğitime 1 gün ara verildi
Hatay'da eğitime 1 gün ara verildi
İstanbul Erkek Lisesi'nde 2 öğrenciye en ağır yaptırım uygulandı
İstanbul Erkek Lisesi'nde 2 öğrenciye en ağır yaptırım uygulandı
İstanbul'da bugün ve 1 Ocak'ta bazı yollar trafiğe kapalı
İstanbul'da bugün ve 1 Ocak'ta bazı yollar trafiğe kapalı
Akaryakıta ÖTV zammı gelecek: İşte 31 Aralık 2025 güncel fiyatlar
Akaryakıta ÖTV zammı gelecek: İşte 31 Aralık 2025 güncel fiyatlar
Köprü ve otoyollara zam geldi! İşte yeni ücretler...
Köprü ve otoyollara zam geldi! İşte yeni ücretler...
İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Vali Davut Gül açıkladı
İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Vali Davut Gül açıkladı
Ankara'da bazı mahallelerde 13 saat su kesintisi
Ankara'da bazı mahallelerde 13 saat su kesintisi
Bilecik'te eğitime bugün ara verildi
Bilecik'te eğitime bugün ara verildi
Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı belli oldu. R.G.'de yayımlandı
Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı belli oldu. R.G.'de yayımlandı
SPK onayladı: İki şirket halka arz oluyor!
SPK onayladı: İki şirket halka arz oluyor!
Paravan şirketlerle 328 milyonluk vurgun: 15 tutuklama
Paravan şirketlerle 328 milyonluk vurgun: 15 tutuklama
Uçuşlara kar engeli: THY ve Ajet yarın yapılacak seferlerini iptal etti
Uçuşlara kar engeli: THY ve Ajet yarın yapılacak seferlerini iptal etti
Eğitime kar engeli: İşte çarşamba günü okulların tatil edildiği iller
Eğitime kar engeli: İşte çarşamba günü okulların tatil edildiği iller
TMSF'den milyarlık satış: İki büyük otel ve sanayi devi ihaleye çıkıyor
TMSF'den milyarlık satış: İki büyük otel ve sanayi devi ihaleye çıkıyor
Türkiye, Somali'de bir uzay limanı kuracak
Türkiye, Somali'de bir uzay limanı kuracak
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri devam ediyor
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri devam ediyor
TÜRK-İŞ aralık verilerini açıkladı: Açlık sınırı 30 bin TL'yi geçti
TÜRK-İŞ aralık verilerini açıkladı: Açlık sınırı 30 bin TL'yi geçti
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

TÜGVA Başkanı Beşinci'den Büyük Gazze Yürüyüşü çağrısı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı İbrahim Beşinci, İstanbul'da düzenlenecek Büyük Gazze Yürüyüşü ile ilgili olarak, "Ne kadar kalabalık olursak Gazze'nin sesi o kadar güçlü olur" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Aralık 2025 14:09, Son Güncelleme : 31 Aralık 2025 14:10
Yazdır
TÜGVA Başkanı Beşinci'den Büyük Gazze Yürüyüşü çağrısı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı İbrahim Beşinci, Milli İrade Platformu tarafından Filistin'deki katliama "dur" demek için 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek yürüyüşe ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Beşinci, yaptığı açıklamada, "Ne kadar kalabalık olursak Gazze'nin sesi o kadar güçlü olur" ifadelerini kullandı.

Beşinci açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bizim halkımız merhamet sahibi, vicdan sahibi. Kar, kış, soğuk demeden yoğun katılımla burada olacaklarına inanıyoruz. Çünkü orada insanlar 27 aydır büyük bir sefalet yaşıyor. Yeni yıla çocuklar ölürken girilemez. Biz böyle bir yeni yılı kabul etmiyoruz. Bunun gücünü tüm dünyaya göstermek istiyoruz."


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber