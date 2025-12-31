Zenginler daha zengin oldu: 2025'te 500 kişi 2,2 trilyon dolar daha kazandı

Bloomberg'in haberine göre, dünyanın en zengin 500 kişisi, 2025 yılında toplam servetlerine rekor düzeyde 2,2 trilyon dolar ekledi.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre bu artışla birlikte grubun toplam net varlığı 11,9 trilyon dolara ulaştı.

Küresel piyasalarda hisse senetlerinden kripto paralara, değerli metallerden emtialara kadar geniş bir alanda yaşanan yükseliş, servet artışını destekledi.

Teknoloji belirleyici oldu

Yılın kazançlarında büyük teknoloji şirketleri belirleyici oldu. Yapay zekaya yönelik iyimserlik, ABD'deki mega ölçekli teknoloji hisselerini yukarı taşırken, toplam artışın yaklaşık dörtte biri yalnızca sekiz kişiden geldi.

Bu isimler arasında Oracle Yönetim Kurulu Başkanı Larry Ellison, Tesla Üst Yöneticisi Elon Musk, Alphabet kurucu ortağı Larry Page ve Amazon'un kurucusu Jeff Bezos yer aldı. Ancak bu oran, söz konusu sekiz ismin toplam kazançların yüzde 43'ünü oluşturduğu bir önceki yıla kıyasla daha düşük kaldı.

Bireysel bazda Larry Ellison'ın net serveti 249,8 milyar dolara ulaşırken, yıllık artış 57,7 milyar dolar oldu.

Elon Musk'ın serveti ise 190,3 milyar dolarlık artışla 622,7 milyar dolara çıktı. Avustralyalı madencilik milyarderi Gina Rinehart'ın net serveti de 12,6 milyar dolar artarak 37,7 milyar dolara yükseldi.

Trump'ın serveti 7 milyar dolara yaklaştı

Donald Trump ve ailesinin toplam net serveti 2025 yılı itibarıyla 6,8 milyar dolara ulaştı. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Trump ailesinin serveti yıl içinde 282 milyon dolar arttı. Yeniden seçim kampanyasının başlamasından bu yana geçen yaklaşık 15 aylık dönemde, son dönemdeki gerilemeye rağmen ailenin toplam serveti yaklaşık yüzde 70 oranında büyüdü.