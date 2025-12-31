RTÜK'ten 2025 Denetimleriyle İlgili Açıklama: 34 Kuruluşa 90 Ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), denetim ve yaptırım süreçlerinin 6112 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde yürütüldüğünü bildirdi. Kurumdan yapılan açıklamada, yayın içeriklerine ilişkin değerlendirmelerin somut ihlaller esas alınarak gerçekleştirildiği belirtildi.

RTÜK açıklamasında, Üst Kurul kararlarının gerekçeli olarak alındığı ve kamuoyunun incelemesine açık şekilde Kurumun resmi internet sitesinde yayımlandığı ifade edildi. Ayrıca söz konusu kararların yargı denetimine açık olduğu, yayın kuruluşlarının hukuki başvuru yollarını kullanabildiği hatırlatıldı.

Açıklamaya göre, 01 Ocak - 31 Aralık 2025 tarihleri arasında Üst Kurul tarafından 34 farklı medya hizmet sağlayıcıya toplam 90 idari para cezası uygulandı. Bunun yanı sıra program durdurma, katalogdan çıkarma, geçici yayın durdurma ve yayın lisansı iptali gibi yaptırımlar da devreye alındı.

RTÜK, görevini yerine getirirken ifade özgürlüğü ile kişilik hakları, çocukların korunması, toplumsal barış ve yayıncılık etiği arasındaki hassas dengeyi gözettiğini vurguladı. Kurum, eleştiri ve farklı görüşlerin çoğulcu yayıncılık anlayışı içinde yer almasını önemsediklerini, ancak mevzuatın açıkça ihlal edildiği durumlarda yetkilerini kullanmakla yükümlü olduklarını kaydetti.

Söz konusu açıklamanın, Üst Kurul Üyesi İlhan Taşçı.'nın yaptığı paylaşıma istinaden kamuoyunu bilgilendirme amacıyla yapıldığı ifade edildi.