İkinci transfer dönemi için takımların harcama limitleri belirlendi

TFF'den yapılan açıklamaya göre, ligde son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray en fazla harcama limitine sahip takım oldu.

Süper Lig ekipleri için belirlenen harcama limitleri şöyle (Türk lirası):

Galatasaray: 12.867.502.920

Fenerbahçe: 6.222.490.850

Samsunspor: 1.158.349.910

Beşiktaş: 5.830.441.031

RAMS Başakşehir: 1.311.498.136

ikas Eyüpspor: 546.610.657

Trabzonspor: 7.856.638.973

Göztepe: 1.024.722.968

Çaykur Rizespor: 1.681.565.046

Kasımpaşa: 854.081.885

TÜMOSAN Konyaspor: 1.419.901.133

Corendon Alanyaspor: 935.098.664

Zecorner Kayserispor: 940.370.334

Gaziantep FK: 712.535.047

Hesap.com Antalyaspor: 893.386.306

Kocaelispor: 1.077.536.000

Gençlerbirliği: 967.005.265

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 855.315.497