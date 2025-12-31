Bakan Memişoğlu duyurdu: Atamalar tamamlandı, 15 Ocak'ta mesai başlıyor
Resmi Gazete'de yayımlandı: Turizmde 'kaçak ilan' devri kapandı
İstihdamda tarihi zirve: 33 milyon çalışan, %8,6 işsizlik!
AYM'den emsal 'kanuni faiz' kararı: Vatandaşın zararını karşılamıyor
2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu yayımlandı
Cevdet Yılmaz: Vergi Artışında Enflasyon Hedefi Desteği
Bahçeli'den yeni yıl mesajı: 2026, terörsüz Türkiye'nin miladı olmalı
Bakan Uraloğlu'ndan köprü ve otoyol ücretlerine ilişkin açıklama
Engellilere 2026 yılı müjdesi: 1573 kişi istihdam edilecek
MSB: Suriye hükümeti birlik için insiyatif alırsa Türkiye destek olacak
Sağlık Bakanlığı'ndan Atanan Personele İlişkin Göreve Başlama Duyurusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2025'te 17 ülkeye 22 ziyarette bulundu
İşte 2026 yılı ehliyet, pasaport ve yurt dışı çıkış harcı ücretleri
2026 bütçe kanunun resmi gazetede yayınlandı
2026 yılı IMEI kayıt ücreti belli oldu
Hatay'da eğitime 1 gün ara verildi
İstanbul Erkek Lisesi'nde 2 öğrenciye en ağır yaptırım uygulandı
İstanbul'da bugün ve 1 Ocak'ta bazı yollar trafiğe kapalı
Akaryakıta ÖTV zammı gelecek: İşte 31 Aralık 2025 güncel fiyatlar
Köprü ve otoyollara zam geldi! İşte yeni ücretler...
İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Vali Davut Gül açıkladı
Ankara'da bazı mahallelerde 13 saat su kesintisi
Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı belli oldu. R.G.'de yayımlandı
SPK onayladı: İki şirket halka arz oluyor!
Paravan şirketlerle 328 milyonluk vurgun: 15 tutuklama
Uçuşlara kar engeli: THY ve Ajet yarın yapılacak seferlerini iptal etti
Eğitime kar engeli: İşte çarşamba günü okulların tatil edildiği iller
TMSF'den milyarlık satış: İki büyük otel ve sanayi devi ihaleye çıkıyor
Türkiye, Somali'de bir uzay limanı kuracak
AYM'den emsal 'kanuni faiz' kararı: Vatandaşın zararını karşılamıyor

Anayasa Mahkemesi, devletin fazla veya yersiz tahsil ettiği paraları geri öderken uyguladığı yıllık %12'lik "kanuni faiz" oranını anayasaya aykırı buldu. Yüksek Mahkeme, enflasyonist ortamda piyasa faizinin çok altında kalan bu ödemelerin vatandaşın mülkiyetinde "aşınma" yarattığına ve mülkiyet hakkını ihlal ettiğine hükmetti. Gümrük Kanunu'ndaki ilgili maddeyi iptal eden kararın ardından, devletin borçlarını paranın değer kaybını telafi edecek yeni bir mekanizmayla ödemesi bekleniyor.

Anayasa Mahkemesi, devletin vatandaşlara ve özel kurumlara olan borcunu kanuni faiz hesaplayarak ödemesini anayasaya aykırı buldu ve bir düzenlemeyi iptal etti.

Yüksek Mahkeme, emsal niteliğindeki kararı Gümrük Kanunu'nun maddelerine ilişkin itirazı karara bağlarken verdi.

İstanbul Vergi Mahkemesi, Gümrük Kanunu'nun 216. maddesindeki "kanuni faiz" ibaresine itiraz etti. İtirazda, ihtirazi kayıtla ödenen vergilerin geri verilmesi için yapılan başvurularda, geri ödemenin hangi faiz üzerinden hesaplanarak yapılacağı konusunda görüşler sunuldu.

İtirazı inceleyen Yüksek Mahkeme, "Fazla ve yersiz tahsil edilen veya kanunen ödenmemesi gerektiği halde ödenen verginin faizinin yine idarece belirlendiğine" dikkat çekerek, bu durumu irdeledi.

Yüksek Mahkeme, incelemesinde, devletin, faiz ve gecikme faizlerinde haksız tahsilat yaptığı durumlarda, bu tahsilatın iadesinde piyasa faizlerin altında olan kanuni faizi esas aldığına dikkat çekti.

Kanuni faizin yıllık yüzde 12 olduğunun belirtildiği kararda, iade hakkı kazanan bir kişi veya kurumun, alacağını piyasa faizlerinin son derece altından bir faiz hesabıyla geri alabilmesinin ekonomik kayıp yarattığı ifade edildi.

Yüksek Mahkeme, kararında, devletin bu tür geri ödemeleri, "Gecikme zammının veya gecikme zammının geri verilmesinde kanuni faiz öngörülmekle birlikte, bu paranın değerinde enflasyon nedeniyle oluşan ve ve kanuni faiz ile karşılanmayan aşınmayı telafi edecek paranın önemli ölçüde değer kaybına uğramadan ödenmesini sağlayaçak mekanizmaların öngörülmediğini" belirterek, ilgili yasa maddesini iptal etti.

Karar 9 ay sonra yürürlüğe girecek.

