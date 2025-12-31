MEB'den yılın son e-bülteni: 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' eğitimde yeni rota

Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatı birimlerince gerçekleştirilen seçili faaliyetleri içeren "Milli Eğitim Bakanlığı e-Bülten Temmuz-Aralık 2025" yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, eğitim alanındaki planlama ve uygulamaları On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028), Orta Vadeli Program (2024-2026), Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı (2025) ile Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı (2024-2028) doğrultusunda şekillendiren Bakanlığın, çalışmalarına üst politika belgelerinde yer alan hedef ve öncelikler doğrultusunda yön verdiği belirtildi.

Bakanlıkça yürütülen faaliyetlerin kamuoyuyla düzenli olarak paylaşılmasının, kurumsal yönetim anlayışının önemli bir parçası olduğu ifade edilen açıklamada, bu kapsamda Temmuz-Aralık 2025 döneminde hayata geçirilen seçili faaliyetlerin yer aldığı "e-Bülten Temmuz-Aralık 2025"in yayımlandığı bildirildi.

- "Öğrencilerimizin yetiştirilmesinde önemli bir rota konumunda"

Eğitim politikalarının uygulanma sürecine ilişkin kapsamlı çerçeve sunan bültenin sunuş yazısını ise Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin kaleme aldı.

Bakan Tekin, yazısında, eğitimin bir toplumun kültürel birikimini, ahlaki değerlerini ve karakter anlayışını kuşaktan kuşağa aktaran, köklerini geçmişten alan, ufkunu ise insanlığın geleceğine yönelten temel bir yapı taşı olduğunu vurguladı.

Erdem, değer ve eylem ekseninde eğitim sistemini dönüştürme hedefini kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Tekin, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın asli amacı, evlatlarımızın kalpleri ülke ve millet sevgisiyle çarpan, idraki hakiki manada gelişmiş ve şahsiyet sahibi kişiler olmasıdır. Bu yolda ilerleyen çalışmalarımız böylesi bir perspektifi daha belirgin ve açık biçimde ortaya koymaktadır. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, genel hatlarını belirttiğimiz gelecek perspektifine hizmet eden ve bu hedefe daha kısa, hızlı ve etkili bir şekilde ulaşmamızı sağlayacak yol haritamızdır. Bu haritada milli ve manevi değerler, evrensel bakış açısı, üreten ve sorgulayan birey, iyi insan, beceri, yetenek, ilgi, ihtiyaç ve bireysel farklılıklar gibi kritik kavramlar yer almaktadır. Bu bakımdan eğitim modelimiz, tüm insanlığa yeni ve güvenli yollar sunacak öğrencilerimizin yetiştirilmesinde önemli bir rota konumundadır."

- "Gençliğin enerjisi, idealleri ve azmi ülkemizin teminatı"

Tekin, Türkiye'nin yarınlarını inşa edecek olan öğrencilerle birlikte yol almanın, kendilerine her zaman güç verdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Milli değerlerimizle yoğrulmuş, dijital çağın imkanlarını hakkıyla kullanan ve istikametini kendi medeniyetinden alan bir gençliğin enerjisi, idealleri ve azmi ülkemizin teminatıdır. Muradımız da inancımız da bu yolda emin adımlarla yürümeye devam etmektir. Eğitim sistemimizin merkezinde, bireyin yeteneklerini keşfetmesine ve potansiyelini en üst seviyeye taşımasına imkan sağlayan fırsat eşitliği anlayışı yer almaktadır.

Bu yaklaşım, öğrencilerimizin yalnızca akademik başarıyla sınırlı kalmayıp sosyal, kültürel ve duygusal yönleriyle de donanımlı bireyler olarak yetişmesini amaçlamaktadır. 'Eğitim, bir milletin geleceğini şekillendiren en güçlü anahtardır.' Bu anlayışla hazırlanan Milli Eğitim Bakanlığı e-Bülten Temmuz-Aralık 2025, Bakanlığımız merkez teşkilatı birimleri tarafından yürütülen seçili çalışmaları içermektedir. Hayata geçirilen her çalışmanın ardında, eğitim paydaşlarımızın özverili katkıları bulunmaktadır. Bu vesileyle, tüm paydaşlarımıza emekleri ve gayretleri için yürekten teşekkür ediyorum."