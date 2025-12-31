Uyuşturucu soruşturmasında 7 ünlü ismin mal varlığına el konuldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında; aralarında Kasım Garipoğlu, Fatih Garipoğlu ve fenomen Ezgi Fındık'ın da bulunduğu 7 şüphelinin mal varlıklarına el konuldu. Yurt dışında oldukları tespit edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan şüpheliler, uyuşturucu suçunun yanı sıra "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" (kara para aklama) ile de suçlanıyor.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 31 Aralık 2025 17:32, Son Güncelleme : 31 Aralık 2025 17:33
'UYUŞTURUCU' soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan şüpheliler Kasım Garipoğlu, Fatih Garipoğlu, Ezgi Fındık, Burak Ateş, Mert Vidinli, Ayşegül Şenova ile Gökmen Kadir Şenova'nın mal varlıklarına el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan ve yurtdışında olduğu tespit edilen şüpheliler Kasım Garipoğlu, Fatih Garipoğlu, Ezgi Fındık, Burak Ateş, Mert Vidinli, Ayşegül Şenova ile Gökmen Kadir Şenova hakkında 'Suçtan kaynaklan mal varlığı değerlerini aklama' suçu dolayısıyla mal varlıklarına el konuldu.