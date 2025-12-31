Bakan Şimşek'ten 2025 muhasebesi: Enflasyon düştü, KKM bitti!
Bakan Şimşek'ten 2025 muhasebesi: Enflasyon düştü, KKM bitti!
Bolu'da düğünde silahla ateş açan 2 şüpheli tutuklandı

Bolu'da, bir düğün merasimi sırasında meskun mahalde silahla ateş açtıkları tespit edilen 2 şüpheli, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Evlerinde çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı.

31 Aralık 2025 18:26
Bolu İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte gerçekleşen bir düğün töreninde meskun mahalde silahla ateş edildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekiplerin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda, havaya ateş açan kişilerin K.Ş. ve M.E.K. olduğu belirlendi. Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve 2 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca ele geçirildi. '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan haklarında işlem yapılan K.Ş. ve M.E.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Gerede L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

