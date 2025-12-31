Saatler sonra devreye giriyor: İşte 2026'nın yeni faiz, vergi ve cezaları!

2026 yılının hayatın her alanında değişiklik getirmesi bekleniyor. Ekonomi alanında da alınan yeni kararlar vatandaşı yakından ilgilendiriyor.

KREDİ KARTI FAİZLERİNDE DEĞİŞİKLİK



Merkez Bankası'nda alınan kararla yeni yılda kredi kartı faizlerine indirim uygulanacak. Alınan kararla birlikte kredi kartı faizlerine yaklaşık 0,25 indirim uygulanacak. 30 bin lira ve altında kredi kartı borçlarına azami faiz oranı yüzde 3,75 olarak uygulanacak.

30 bin ila 180 bin lira arasındaki borçlarda ise bu oran yüzde 3,75 olacak. 180 bin lira ve üzeri borçlarda ise faiz oranı yüzde 4,25 olarak belirlendi. Nakit avans kullanımında ise faiz oranı yüzde 4,25 olacak.

ELEKTRİK FATURALARINDA YENİ YIL TARİFESİ



Faturalar konusunda son dönemde vatandaşa büyük katkı sağlayan devlet desteğinde de 2026 yılında değişim olacak. Elektrik faturalarına uygulanan devlet desteği de yeni yılda 5 bin kilowatt saatten 4 bin kilowatt saate düşecek. Yeni yılda 984 lira üzerinde elektrik faturası olanlar devlet desteğinden yararlanamayacak.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ



Motorlu taşıklar vergisi 2026 yılında yüzde 18,95 oranında artacak. Vergi ve harçların yeniden değerleme oranı olan yüzde 25,49 yerine yüzde 18,95 artacağına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazetede yayınlandı. Konu hakkında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de enflasyon hedefiyle uyumlu artış yapılmıştır dedi.

200 BİN LİRA VE ÜSTÜ AÇIKLANACAK



2025 yılına damgasını vuran kara para davaları yeni bir değişikliğe yol açtı. Kaynağı ve kazanç nedeni açıklanamayan büyük meblağlar dava dosyalarında yer alındı. Yeni alınan kararla EFT ve havale işlemlerinde 200 bin lira ve üstü para transferlerinde paranın kaynağı ve gönderim nedeni açıklamalı olarak bildirilecek.

5 ARAÇTAN SONRASI TÜZEL KİŞİ



Zorunlu trafik sigortasında da değişikliklere karar verildi. Araç filosu olarak işletildiği halde gerçek kişi gibi bildirim yapılan poliçelerde artık 5 araçtan sonra tüzel kişi fiyatlandırması yapılacak.

KÖPRÜ VE OTOYOLLARA ZAM



Karayolları Genel Müdürlüğü de 2026 otoyol ve köprü geçiş ücretlerini açıkladı. Açıklanan zamlara göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde tek yön geçiş ücreti 47 TL'den 59 TL'ye, Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 795 TL'den 995 TL'ye, Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçişi 80 TL'den 95 TL'ye, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ise 795 TL'den 995 TL'ye yükseltildi.

PRİM SİSTEMLERİNDE SINIR ARTIYOR



Prim sistemlerine de yeni yıl da değişiklik geliyor. Asgari ücretin 7 buçuk katı olarak uygulanan prime esas kazanç üst sınırı 9 katına çıkarılacak.

RESMİ EVRAKLARA ZAM



Yeni yılın gelmesiyle zamlanan kalemlerden bazıları da pasaport, kimlik, ehliyet, noter kağıtları gibi birçok resmi evraktan alınacak ücretler de artacak. 2025 yılında bin 135 lira olan pasaport bedeli bin 351 liraya çıktı. Ehliyet ücreti ise bin 420 liradan bin 690 liraya, kimlik kartı bedeli ise 185 liradan 220 liraya yükselecek.

TRAFİK CEZALARI



Yeni yılda trafik düzenini ve güvenliğini sağlamak için uygulanan trafik cezalarında yüzde 25,49 oranında yükselecek. Kırmızı ışıkta geçme ve trafikte telefon ile konuşma cezası 2 bin 719 liraya, hız sınırını yüzde 50'ye kadar aşmanın cezası 5 bin 662 liraya, alkollü araç kullanma cezası 11 bin 629 liraya çıkacak.

MARKET POŞETLERİNE ZAM



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından plastik kaynaklı atık kirliliğinin önüne geçmek amacıyla 1 Ocak 2019'da hayata geçirilen ücretli plastik poşet uygulamasında yeni bir düzenlemeye gidiliyor. Başlangıçta 25 kuruş olarak belirlenen poşet bedeli, 2026 yılı itibarıyla 1 lira olacak.