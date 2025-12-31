Sağlık Bakanlığı Ocak 2026 İller Arası Atama Kurası ilan edildi
Sağlık Bakanlığı, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği uyarınca gerçekleştirilecek olan "2026 Yılı Ocak Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası" ilanını yayımladı. Binlerce sağlık çalışanını ilgilendiren kura, Ocak ayının sonunda noter huzurunda çekilecek.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre kura çekimi; 30 Ocak 2026 Cuma
günü, noter huzurunda ve bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek. Kura sonuçlarının
aynı gün gün içerisinde Bakanlığın resmi kanalları üzerinden ilan edilmesi bekleniyor.
Başvurular Nereden ve Nasıl Yapılacak?
Adaylar başvurularını dijital ortam üzerinden gerçekleştirecek. Süreçle ilgili
temel bilgiler şu şekilde:
Başvuru Kanalı: Başvurular, https://ekip.saglik.gov.tr adresinde yer
alan Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden yapılacak.
Tercih Hakkı: Personel, ilan edilen münhal kadroları göz önünde bulundurarak
en fazla 10 (on) tercih yapabilecek.
İşlem Adımları: Adayların EKİP üzerinden başvuru formunu doldurup tercihlerini
kaydederek "Kesinleştirme" işlemini tamamlamaları gerekiyor.
Uyarı: "Kesinleştirme" İşlemine Dikkat!
Bakanlık, başvuru yapacak personeli şu önemli hususlarda uyardı:
Değişiklik Yapılamayacak: Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru
bilgilerinde ve tercihlerde herhangi bir değişiklik yapılması mümkün olmayacak.
Geçersiz Başvurular: Elektronik ortamda doldurulan ancak kesinleştirme işlemi tamamlanmayan başvurular sistem tarafından dikkate alınmayacak ve kura torbasına dahil edilmeyecek.
Münhal Kadrolar ve Takvim
Personel, kendi branş ve unvanına uygun açılan boş kadroları (münhal kadrolar) EKİP sistemi üzerinden görüntüleyebilecek. Başvuru başlangıç ve bitiş tarihlerini içeren detaylı kura takvimi, ilan metninin ekinde personele duyuruldu.
*Stratejik (Uzman Tabip, Uzman Diş Tabibi, Tabip, Diş tabibi ve Eczacı unvanı)
personel halen çalıştıkları kadro unvan ve branşında açılan münhal kadrolardan
tercih yapabilecektir.
*Diğer sağlık personeli ise Ek-1 ' de yer alan tabloda halen çalıştıkları unvan ve branşlarının karşısında yer alan unvan ve branşta açılan münhal kadrolardan tercih yapabilecektir.
İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası Başvurusu Yardım Kılavuzu