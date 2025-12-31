Sağlık Bakanlığı Ocak 2026 İller Arası Atama Kurası ilan edildi

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre kura çekimi; 30 Ocak 2026 Cuma günü, noter huzurunda ve bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek. Kura sonuçlarının aynı gün gün içerisinde Bakanlığın resmi kanalları üzerinden ilan edilmesi bekleniyor.



Başvurular Nereden ve Nasıl Yapılacak?



Adaylar başvurularını dijital ortam üzerinden gerçekleştirecek. Süreçle ilgili temel bilgiler şu şekilde:



Başvuru Kanalı: Başvurular, https://ekip.saglik.gov.tr adresinde yer alan Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden yapılacak.



Tercih Hakkı: Personel, ilan edilen münhal kadroları göz önünde bulundurarak en fazla 10 (on) tercih yapabilecek.



İşlem Adımları: Adayların EKİP üzerinden başvuru formunu doldurup tercihlerini kaydederek "Kesinleştirme" işlemini tamamlamaları gerekiyor.



Uyarı: "Kesinleştirme" İşlemine Dikkat!



Bakanlık, başvuru yapacak personeli şu önemli hususlarda uyardı:



Değişiklik Yapılamayacak: Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgilerinde ve tercihlerde herhangi bir değişiklik yapılması mümkün olmayacak.

Geçersiz Başvurular: Elektronik ortamda doldurulan ancak kesinleştirme işlemi tamamlanmayan başvurular sistem tarafından dikkate alınmayacak ve kura torbasına dahil edilmeyecek.



Münhal Kadrolar ve Takvim



Personel, kendi branş ve unvanına uygun açılan boş kadroları (münhal kadrolar) EKİP sistemi üzerinden görüntüleyebilecek. Başvuru başlangıç ve bitiş tarihlerini içeren detaylı kura takvimi, ilan metninin ekinde personele duyuruldu.

İlan Metni



Kura Takvimi



*Stratejik (Uzman Tabip, Uzman Diş Tabibi, Tabip, Diş tabibi ve Eczacı unvanı) personel halen çalıştıkları kadro unvan ve branşında açılan münhal kadrolardan tercih yapabilecektir.

*Diğer sağlık personeli ise Ek-1 ' de yer alan tabloda halen çalıştıkları unvan ve branşlarının karşısında yer alan unvan ve branşta açılan münhal kadrolardan tercih yapabilecektir.



Münhal Kadrolar



İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası Başvurusu Yardım Kılavuzu

