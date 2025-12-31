Bakan Şimşek'ten 2025 muhasebesi: Enflasyon düştü, KKM bitti!
Bakan Şimşek'ten 2025 muhasebesi: Enflasyon düştü, KKM bitti!
2025'in yatırım şampiyonu: Altın değerini ikiye katladı

2025 yılı yatırım araçları performansı belli oldu. Yıl boyunca %101,75 değer kazanan gram altın, tüm yatırım araçlarını geride bırakarak yılın şampiyonu oldu. Cumhuriyet altını %100'ün üzerinde artışla yatırımcısını güldürürken; dolar %21, avro %36 ve BIST 100 endeksi %14,56'lık artış oranlarıyla enflasyonun ve altının gerisinde kaldı.

31 Aralık 2025
2025'in yatırım şampiyonu: Altın değerini ikiye katladı

2025 yılında yatırım araçları arasında en fazla kazandıran yüzde 101,75 ile altının gram fiyatı olurken, cumhuriyet altını yüzde 100,52, BIST 100 endeksi yüzde 14,56, dolar/TL yüzde 21,07 ve avro/TL yüzde 36,68 artış gösterdi.

2024 yılını 9.830,56 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, 2025 sonunda 11.261,52 puana yükseldi.

Endeksteki yıllık artış 1.430,52 puan ve yüzde 14,56 olarak gerçekleşti.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 2025'te yüzde 101,75 artış gösterdi. Geçen yılın sonunda 2 bin 975 lira olan 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 2025 yılının son işlem gününde 6 bin 2 liraya çıktı.

2024 yılını 20 bin 180 liradan tamamlayan cumhuriyet altınının satış fiyatı da bu senenin sonunda 40 bin 464 lira oldu. Böylece cumhuriyet altınının satış fiyatında bu yıl yüzde 100,52 artış kaydedildi.

TL karşısında ABD dolarının yıllık artışı yüzde 21,07 olurken, avronun satış fiyatında da yıllık bazda yüzde 36,68 yükseliş görüldü.

2024 yılında 35,3580 lira olan ABD doları, 2025 yılında 42,8090 liraya çıktı. Geçen yılın sonunda 36,7510 lira olan avronun satış fiyatı da 2025 yılının son işlem gününde 50,2320 liraya yükseldi.

