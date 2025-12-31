Bakan Şimşek'ten 2025 muhasebesi: Enflasyon düştü, KKM bitti!
Ana sayfaHaberler Siyasi

Erdoğan Mehmetçik'e seslendi: Hiçbir terör örgütüne müsaade etmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görev başındaki askerlerimizin yeni yılını tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adı, iddiası ve istismar ettiği değer ne olursa olsun hiçbir terör örgütünün hedeflerimizle aramıza girmesine müsaade etmeyeceğiz. Peygamber Ocağımızın yiğit mensuplarının tek tek gözlerinden öpüyorum" dedi.

Haber Giriş : 31 Aralık 2025 19:28, Son Güncelleme : 31 Aralık 2025 19:25
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile yılın son gününde Polatlı'daki Topçu ve Füze Okul Komutanlığında görevli Mehmetçiklerimizle bir araya geldi.

Bakan Yaşar Güler, Mehmetçiklerimizin yeni yılını kutlarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da askerlerimize telefonla hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Personelimizin sınıf okulumuzda en iyi şekilde eğitim alarak mesleki niteliklerini geliştirdiklerini ve göreve hazır hale geldiklerini büyük bir memnuniyetle müşahede ettik. Bu vesileyle zatıalinizin yeni yılını en içten dileklerimizle kutluyoruz." diyen Bakan Yaşar Güler, daha sonra talimatlarını almak üzere sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a devretti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Mehmetçiklerimizin yeni yılını kutlayarak onlara şunları söyledi:

"Milletçe sizlerle gurur duyuyoruz"

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kıymetli mensupları, Topçu ve Füze Okul Komutanlığımızda görevli kahraman askerlerimiz, sevgili kursiyerlerimiz. Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum.

Bugün bir miladi yılı geride bırakırken büyük umutlar ve büyük hayallerle 2026 yılını karşılamaya hazırlanıyoruz. Sizlerin şahsında tüm Mehmetçiklerimizin ve değerli ailelerinin yeni takvim yılını yürekten tebrik ediyorum. 2026 senesinin kahraman ordumuzla birlikte güvenlik birimlerimizin tamamı için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Şanlı hilalin gökte şafaklar gibi dalgalanması için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Vatanımızın bekası, milletimizin istikbal ve istiklali uğrunda bedel ödeyen gazilerimizin ve şehit yakınlarımızın yeni yılını da içtenlikle kutluyorum.

Polatlı Topçu ve Füze Okul Komutanlığımız subaylarımızdan, uzman erbaşlarımıza, yedek subay ve astsubaylara kadar her kademede kendi sınıfının en iyi kadrolarını yetiştirme noktasında kritik görevler icra ediyor. Acemi erbaş ve erlerimize askerlik mesleğinin sevdirilmesinin yanı sıra eğitim öğretime dair hemen her başlıkta yaptığı çalışmalarla göz dolduran Komutanlığımızı tebrik ediyorum. Rabbim sizleri daima muzaffer ve muvaffak eylesin diyor, milletçe sizlerle her zaman gurur duyduğumuzu özellikle bilmenizi istiyorum.

"Büyük bir atılım içindeyiz"

Türkiye olarak 3 kıtanın kalbinde yer alan, tüm dünyanın adeta gözlerini diktiği stratejik önemi yüksek bir coğrafyada bulunuyoruz. "Yurtta Barış, Dünyada Barış" politikamız gereğince bölgemizde ve ötesinde istikrarın hakim olması için yoğun bir mücadele halindeyiz.

Bir taraftan iç cephemizi güçlendirirken diğer taraftan savunma sanayi başta olmak üzere her alanda oyun değiştirici nitelikte adımlar atıyoruz. Altay tanklarımızla, Fırtına obüslerimizle, ATAK helikopterlerimizle, silahlı-silahsız insansız hava araçlarımızla, menzilini sürekli artırdığımız füzelerimizle kendi imkanlarımızla geliştirdiğimiz hava savunma sistemlerimizle, savaş gemilerimiz, denizaltılarımız, insansız deniz araçlarımızla yani savunmaya dair tüm alanlarda hamdolsun büyük bir atılım içindeyiz.

Çok ciddi zorluklara ve engellere rağmen elde ettiğimiz bu kazanımları kalıcı başarılara tahvil etme yolunda tarihi bir fırsat yakalamış bulunuyoruz. Biraz daha sabır, biraz daha gayret ve mücadele ile inşallah bu aziz milleti fazlasıyla hak ettiği aydınlık yarınlara mutlaka kavuşturacağız.

"Hiçbir terör örgütüne müsaade etmeyeceğiz"

Yeni Türkiye'yi, güçlü ve büyük Türkiye'yi tüm unsurlarıyla ilişkilendirerek kutlu bir emanet gibi bizden sonraki nesillere iftiharla teslim edeceğiz. Adı, iddiası ve istismar ettiği değer ne olursa olsun hiçbir terör örgütünün hedeflerimizle aramıza girmesine müsaade etmeyeceğiz.

Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bu düşüncelerle sizlerin ve kahraman ordumuzun tüm mensuplarının yeni yılını bir kez daha tebrik ediyorum. Peygamber Ocağımızın yiğit mensuplarının tek tek gözlerinden öpüyorum.

Her birinizi muhabbetle selamlıyor, Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla."

