112 Acil Çağrı Merkezlerince bu yıl 95 milyon çağrı yanıtlandı

2026 gelir vergisi dilimlerini gösteren tebliğ R.G.'de yayımlandı
2026 gelir vergisi dilimlerini gösteren tebliğ R.G.'de yayımlandı
75.000 TL'ye varan %0 faizli krediniz Enpara'da!
75.000 TL'ye varan %0 faizli krediniz Enpara'da!
Sponsorlu İçerik
Akaryakıt, alkol ve sigarada yeni ÖTV tutarları belli oldu
Akaryakıt, alkol ve sigarada yeni ÖTV tutarları belli oldu
Bakan Şimşek'ten 2025 muhasebesi: Enflasyon düştü, KKM bitti!
Bakan Şimşek'ten 2025 muhasebesi: Enflasyon düştü, KKM bitti!
2025'in yatırım şampiyonu: Altın değerini ikiye katladı
2025'in yatırım şampiyonu: Altın değerini ikiye katladı
Sağlık Bakanlığı Ocak 2026 İller Arası Atama Kurası ilan edildi
Sağlık Bakanlığı Ocak 2026 İller Arası Atama Kurası ilan edildi
Saatler sonra devreye giriyor: İşte 2026'nın yeni faiz, vergi ve cezaları!
Saatler sonra devreye giriyor: İşte 2026'nın yeni faiz, vergi ve cezaları!
Bakan Memişoğlu duyurdu: Atamalar tamamlandı, 15 Ocak'ta mesai başlıyor
Bakan Memişoğlu duyurdu: Atamalar tamamlandı, 15 Ocak'ta mesai başlıyor
Resmi Gazete'de yayımlandı: Turizmde 'kaçak ilan' devri kapandı
Resmi Gazete'de yayımlandı: Turizmde 'kaçak ilan' devri kapandı
İstihdamda tarihi zirve: 33 milyon çalışan, %8,6 işsizlik!
İstihdamda tarihi zirve: 33 milyon çalışan, %8,6 işsizlik!
AYM'den emsal 'kanuni faiz' kararı: Vatandaşın zararını karşılamıyor
AYM'den emsal 'kanuni faiz' kararı: Vatandaşın zararını karşılamıyor
2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu yayımlandı
2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu yayımlandı
Cevdet Yılmaz: Vergi Artışında Enflasyon Hedefi Desteği
Cevdet Yılmaz: Vergi Artışında Enflasyon Hedefi Desteği
Bahçeli'den yeni yıl mesajı: 2026, terörsüz Türkiye'nin miladı olmalı
Bahçeli'den yeni yıl mesajı: 2026, terörsüz Türkiye'nin miladı olmalı
Bakan Uraloğlu'ndan köprü ve otoyol ücretlerine ilişkin açıklama
Bakan Uraloğlu'ndan köprü ve otoyol ücretlerine ilişkin açıklama
Engellilere 2026 yılı müjdesi: 1573 kişi istihdam edilecek
Engellilere 2026 yılı müjdesi: 1573 kişi istihdam edilecek
MSB: Suriye hükümeti birlik için insiyatif alırsa Türkiye destek olacak
MSB: Suriye hükümeti birlik için insiyatif alırsa Türkiye destek olacak
Sağlık Bakanlığı'ndan Atanan Personele İlişkin Göreve Başlama Duyurusu
Sağlık Bakanlığı'ndan Atanan Personele İlişkin Göreve Başlama Duyurusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2025'te 17 ülkeye 22 ziyarette bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2025'te 17 ülkeye 22 ziyarette bulundu
İşte 2026 yılı ehliyet, pasaport ve yurt dışı çıkış harcı ücretleri
İşte 2026 yılı ehliyet, pasaport ve yurt dışı çıkış harcı ücretleri
2026 bütçe kanunun resmi gazetede yayınlandı
2026 bütçe kanunun resmi gazetede yayınlandı
2026 yılı IMEI kayıt ücreti belli oldu
2026 yılı IMEI kayıt ücreti belli oldu
Hatay'da eğitime 1 gün ara verildi
Hatay'da eğitime 1 gün ara verildi
İstanbul Erkek Lisesi'nde 2 öğrenciye en ağır yaptırım uygulandı
İstanbul Erkek Lisesi'nde 2 öğrenciye en ağır yaptırım uygulandı
İstanbul'da bugün ve 1 Ocak'ta bazı yollar trafiğe kapalı
İstanbul'da bugün ve 1 Ocak'ta bazı yollar trafiğe kapalı
Akaryakıta ÖTV zammı gelecek: İşte 31 Aralık 2025 güncel fiyatlar
Akaryakıta ÖTV zammı gelecek: İşte 31 Aralık 2025 güncel fiyatlar
Köprü ve otoyollara zam geldi! İşte yeni ücretler...
Köprü ve otoyollara zam geldi! İşte yeni ücretler...
İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Vali Davut Gül açıkladı
İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Vali Davut Gül açıkladı
Ankara'da bazı mahallelerde 13 saat su kesintisi
Ankara'da bazı mahallelerde 13 saat su kesintisi
Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı belli oldu. R.G.'de yayımlandı
Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı belli oldu. R.G.'de yayımlandı
Ana sayfaHaberler Sağlık

112 Acil Çağrı Merkezlerince bu yıl 95 milyon çağrı yanıtlandı

112 Acil Çağrı Merkezlerince 2025 yılında 95 milyon çağrıya yanıt verildi, 35 milyon vakaya müdahale edilmesi sağlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Aralık 2025 22:12, Son Güncelleme : 31 Aralık 2025 22:14
Yazdır
112 Acil Çağrı Merkezlerince bu yıl 95 milyon çağrı yanıtlandı

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü 112 Acil Çağrı Hizmetleri Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, 2025 yılında 95 milyon acil çağrıya yanıt verildiği, 35 milyon vakaya müdahale edilmesinin sağlandığı belirtildi.

Merkezlerde ayrıca Almanca, Arapça ve Rusça dillerinde 73 bin 673 acil çağrının yanıtlandığı aktarılan açıklamada, E-Call sistemi üzerinden 304 bin 205 acil çağrıya yanıt verildiğı kaydedildi.

- Ankara 112 Acil Çağrı Merkezi'nde yılbaşı mesaisi

Başkentteki yılbaşı tedbirleri kapsamında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen çağrılar anlık takip ediliyor.

Ankara 112 Acil Çağrı Merkezi'nde vatandaşların huzurlu ve güvenli bir yılbaşı geçirmesi için 150 personel yoğun mesai yapıyor.

Yeni yıla saatler kala gelen çağrıları titizlikle değerlendiren ekipler, ihbarları ilgili birimlere iletiyor.

Ankara 112 Acil Çağrı Merkezi Sorumlusu Erdem Korkut, yaptığı açıklamada, 7 gün 24 saat görevlerinin başında olduklarını, yılbaşı akşamında da vatandaşların acil çağrılarına en hızlı şekilde cevap vermek, ekiplerin sevkini sağlamak için görevlerini yaptıklarını belirtti.

Ankara 112 Acil Çağrı Merkezi'nde, emniyet, sağlık, jandarma, AFAD ve orman birimlerinden görevlilerin bulunduğunu ifade eden Korkut, "Bu yıl 6 milyona yakın çağrı aldık. Bunların 3 milyondan fazlasına ekip görevlendirmesi yaptık. Ne yazık ki işimizin içerisinde asılsız çağrı yapan ya da asılsız ihbar yapanlar da var. Bunlar, bizlerin vatandaşlara acil durumlarda yardım götürmemizi engelliyor." dedi.

- Vatandaşlara "asılsız ihbar" uyarısı

Korkut, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen acil durumların iletilmesini engelleyen çağrılarla ilgili, "Telefonlarının pin kodunu öğrenmek için bizi arayabiliyorlar, otobüsleri ya da ezan vakit saatlerini sorabiliyorlar. Hastane randevusu almak için de merkezimizi arayabiliyorlar. Bunlar maalesef asılsız çağrı kapsamında olan, bizim işimizi ilgilendirmeyen çağrılar." diye konuştu.

Vatandaşlara hizmet vermek için burada olduklarını dile getiren Korkut, şunları kaydetti:

"Acil durumlarda onlara en hızlı şekilde yardımcı olmak için görevimizi sürdürüyoruz. Bu akşam da özel bir günde görevimizin başındayız. Vatandaşlarımızdan ricam, bizleri asılsız çağrı ya da ihbar yaparak gereksiz meşguliyet yaratmamaları ve acil durumda olan insanların önüne geçerek onları engellememeleri. 112'de görev yapan mesai arkadaşlarımla beraber ülkemize yeni yılın sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber