Şarkıcı Yusuf Güney'in uyuşturucu testi pozitif çıktı

Kan örneklerinde ise test sonucunun negatif olduğu tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında kan ve saç örnekleri alınan şüpheli Güney'le ilgili Adli Tıp Kurumunca (ATK) rapor hazırlandı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2026 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net