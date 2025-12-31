Furkan Torlak'ın uyuşturucu testi negatif çıktı

Torlak, kendi talebiyle kanında ve saçında uyuşturucu testi yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.

Adli Tıp Kurumunca kan ve saç örnekleri alınan Torlak'ın, her iki test sonucu da negatif çıktı.

Test sonuçları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.