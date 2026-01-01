Yeni yılın ilk haftasında hava buz gibi. 31 İle sarı kod uyarısı

Rusya ve İzlanda kökenli aşırı soğuk hava dalgası, tüm Türkiye'yi etkisi altına almaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)'nün tahminlerine göre, yeni yılın ilk günlerinde Trakya, Ege ve Akdeniz kıyıları dışında yurdun tamamında kar yağışı bekleniyor. Özellikle İstanbul'da kar yağışının 14 gün boyunca etkili olacağı bildirildi. Hava sıcaklıklarının, 3 ve 6 Ocak hariç, 14 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyretmesi öngörülüyor.

MGM'nin verilerine göre, hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek ve kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ile don olayı bekleniyor. Bugün Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleri yurdun en soğuk bölgeleri olacak. Bolu'da sıcaklık -14 dereceye kadar düşecek, İzmir'de ise hava 0 dereceyi görecek.

31 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı

Adana

Ağrı

Artvin

Bingöl

Bitlis

Elazığ

Erzincan

Erzurum

Giresun

Gümüşhane

Hakkari

Hatay

Kars

Kocaeli

Malatya

Kahramanmaraş

Mardin

Muş

Rize

Sakarya

Siirt

Trabzon

Tunceli

Van

Zonguldak

Batman

Şırnak

Bartın

Ardahan

Osmaniye

Düzce

Çığ Tehlikesi ve Fırtına Uyarısı

Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimler için çığ uyarısı yapıldı. Ayrıca, Kuzey Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güneyi ve Akdeniz bölgesi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda saatteki hızı 60 kilometreyi bulacak fırtına bekleniyor. Vatandaşların çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile tipilere karşı dikkatli olmaları istendi.

Bazı Kentlerde Beklenen En Yüksek Hava Sıcaklıkları:

Kırklareli: -4/2 derece.

-4/2 derece. İstanbul: -1/3 derece.

-1/3 derece. Bolu: -4 / -14 derece.

-4 / -14 derece. Denizli: 1/3 derece.

1/3 derece. İzmir: 0/6 derece.

0/6 derece. Adana: 5/13 derece.

5/13 derece. Ankara: -7/-3 derece.

-7/-3 derece. Samsun: 2/4 derece.

2/4 derece. Erzurum: -8/-2 derece.

-8/-2 derece. Malatya: -4/0 derece.

-4/0 derece. Kars: -8/-1 derece.

-8/-1 derece. Diyarbakır: -4/3 derece.

-4/3 derece. Gaziantep: -2/3 derece.



