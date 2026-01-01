2026'da Neler Değişecek? Maaşlar, izinler, emeklilik ve vatandaşlık maaşı
2026 yılının ilk bebeği suda doğum yöntemiyle dünyaya geldi
Kavgaya müdahale eden polis memuru bıçaklandı
Yeni yılın ilk gününde on binler galata'da Filistin için buluşuyor
Yeni yılın ilk haftasında hava buz gibi. 31 İle sarı kod uyarısı
Yüzde 101 kazanç! İşte 2025 yılında en çok kazandıran yatırım aracı
Hastane muayene ücretleri yüzde 30 zamlandı!
Akaryakıt, alkol ve sigarada yeni ÖTV tutarları belli oldu
Bakan Şimşek'ten 2025 muhasebesi: Enflasyon düştü, KKM bitti!
Sağlık Bakanlığı Ocak 2026 İller Arası Atama Kurası ilan edildi
Saatler sonra devreye giriyor: İşte 2026'nın yeni faiz, vergi ve cezaları!
Bakan Memişoğlu duyurdu: Atamalar tamamlandı, 15 Ocak'ta mesai başlıyor
Resmi Gazete'de yayımlandı: Turizmde 'kaçak ilan' devri kapandı
İstihdamda tarihi zirve: 33 milyon çalışan, %8,6 işsizlik!
AYM'den emsal 'kanuni faiz' kararı: Vatandaşın zararını karşılamıyor
2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu yayımlandı
Cevdet Yılmaz: Vergi Artışında Enflasyon Hedefi Desteği
Bahçeli'den yeni yıl mesajı: 2026, terörsüz Türkiye'nin miladı olmalı
Bakan Uraloğlu'ndan köprü ve otoyol ücretlerine ilişkin açıklama
Engellilere 2026 yılı müjdesi: 1573 kişi istihdam edilecek
MSB: Suriye hükümeti birlik için insiyatif alırsa Türkiye destek olacak
Sağlık Bakanlığı'ndan Atanan Personele İlişkin Göreve Başlama Duyurusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2025'te 17 ülkeye 22 ziyarette bulundu
İşte 2026 yılı ehliyet, pasaport ve yurt dışı çıkış harcı ücretleri
2026 bütçe kanunun resmi gazetede yayınlandı
2026 yılı IMEI kayıt ücreti belli oldu
Hatay'da eğitime 1 gün ara verildi
İstanbul Erkek Lisesi'nde 2 öğrenciye en ağır yaptırım uygulandı
İstanbul'da bugün ve 1 Ocak'ta bazı yollar trafiğe kapalı
Akaryakıta ÖTV zammı gelecek: İşte 31 Aralık 2025 güncel fiyatlar
2026'nın ilk gününü kar altında karşıladı. Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan aşırı soğuk hava dalgası, kar ve fırtına uyarılarıyla vatandaşları alarma geçirdi. Meteoroloji'nin son tahminlerine göre İstanbul dahil birçok ilde kar yağışı ve dondurucu soğuklar bekleniyor. 31 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Çığ ve fırtına tehlikesine karşı dikkatli olun!

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ocak 2026 07:18, Son Güncelleme : 01 Ocak 2026 07:37
Rusya ve İzlanda kökenli aşırı soğuk hava dalgası, tüm Türkiye'yi etkisi altına almaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)'nün tahminlerine göre, yeni yılın ilk günlerinde Trakya, Ege ve Akdeniz kıyıları dışında yurdun tamamında kar yağışı bekleniyor. Özellikle İstanbul'da kar yağışının 14 gün boyunca etkili olacağı bildirildi. Hava sıcaklıklarının, 3 ve 6 Ocak hariç, 14 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyretmesi öngörülüyor.

MGM'nin verilerine göre, hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek ve kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ile don olayı bekleniyor. Bugün Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleri yurdun en soğuk bölgeleri olacak. Bolu'da sıcaklık -14 dereceye kadar düşecek, İzmir'de ise hava 0 dereceyi görecek.

31 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı

  • Adana
  • Ağrı
  • Artvin
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Kars
  • Kocaeli
  • Malatya
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muş
  • Rize
  • Sakarya
  • Siirt
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Van
  • Zonguldak
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Osmaniye
  • Düzce

Çığ Tehlikesi ve Fırtına Uyarısı

Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimler için çığ uyarısı yapıldı. Ayrıca, Kuzey Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güneyi ve Akdeniz bölgesi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda saatteki hızı 60 kilometreyi bulacak fırtına bekleniyor. Vatandaşların çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile tipilere karşı dikkatli olmaları istendi.

Bazı Kentlerde Beklenen En Yüksek Hava Sıcaklıkları:

  • Kırklareli: -4/2 derece.
  • İstanbul: -1/3 derece.
  • Bolu: -4 / -14 derece.
  • Denizli: 1/3 derece.
  • İzmir: 0/6 derece.
  • Adana: 5/13 derece.
  • Ankara: -7/-3 derece.
  • Samsun: 2/4 derece.
  • Erzurum: -8/-2 derece.
  • Malatya: -4/0 derece.
  • Kars: -8/-1 derece.
  • Diyarbakır: -4/3 derece.
  • Gaziantep: -2/3 derece.


