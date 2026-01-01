Kavgaya müdahale eden polis memuru bıçaklandı

Kırıkkale'de yılbaşı kutlaması için toplanan iki grup arasında çıkan kavga, beklenmedik bir şekilde büyüdü ve olay yerine müdahale eden bir polis memuru bıçaklanarak yaralandı.

Yahşihan ilçesinde gerçekleşen bu olayda, yılbaşı dolayısıyla bir araya gelen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Olay yerinde güvenlik önlemleri kapsamında bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru, kavgaya müdahale ettiği sırada bıçakla yaralandı.

Yaralı polis memuru, meslektaşları tarafından ekip aracıyla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Olayın Detayları

Yılbaşı kutlaması için iki grup toplandı.

Gruplar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Çevik Kuvvet polisi müdahale sırasında bıçaklandı.

Yaralı polis hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi yok.

6 şüpheli gözaltına alındı.



