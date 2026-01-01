Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, yeni yıla depremle girdi!

İlçe, 10 Ağustos ve 27 Ekim'de 6.1 büyüklüğünde iki ana şokla sarsılmış, ardından binlerce artçı deprem meydana gelmişti.

AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre Sındırgı'da saat 01.51'de 3.5 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 7.07 kilometre olarak kayıtlara geçti.

