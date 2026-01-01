Ankara yeni yıla kar yağışıyla girdi!

Ankara, yeni yıla kar yağışı ile başladı. Gece saatlerinde başlayan yağış, kent genelinde etkili oldu.

Başkentte yeni yılın ilk saatleri ile kar yağışı etkili oldu.

