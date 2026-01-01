E-ticaret platformlarından alınan market ve yemek siparişlerini dağıtan esnaf kuryelerin ücretlerine yüzde 47'ye varan zam yapıldı. Esnaf kuryelerin brüt kazançları ortalama olarak 118 bin liraya ulaştı. Çalışma saatlerini uzattıkça kazançları da katlanacak.

Esnaf kuryelerin paket ve saatlik ücretlerinde artış yaşandı.

Saatlik açılış ücretleri yüzde 27 ile yüzde 47 arasında zamlandı. Pazartesi günü en düşük saat 14:00-17:00 arası 51 lira olurken en yüksek saat 02:30 ve sonrası oldu ve 92 liraya çıktı. En yüksek kazançlar Pazar günü gerçekleşti ve 100 liraya çıktı.

Çoklu sipariş ücretleri de yüzde 24 ile yüzde 47 arasında arttı. En düşük toplu siparişte ücret 25,5 lira, en yüksek de 50 lira oldu.

Kilometre başı ücretler 0-3 kilometreye kadar 5,1 liradan 6,5 liraya, 3-5 kilometreye kadar 5,3 liradan 6,7 liraya, 5-6 kilometreye kadar 5,6 liradan 7,1 liraya, 6 kilometre ve üzerine ise 6,1 liradan 7,8 liraya yükseliş sağlandı. Ayrıca mağazadan müşteriye 6 kilometre ve üzeri tekli siparişlerde +30 lira ek kazanç kampanyası kış ayları boyunca devam edecek.

Günlük kampanya ücretlerinde de değişikliğe gidildi. Günlük 20 siparişe 620 lira, 24 siparişe 760 lira, 28 siparişe 930 lira, 33 siparişe bin 200 lira, 42 siparişe bin 610 lira, 48 siparişe bin 870 lira, 54 siparişe 2 bin 270 lira, 59 siparişe 2 bin 650 lira, 64 siparişe 3 bin 50 lira, 70 siparişe 3 bin 450 lira, 76 siparişe 3 bin 900 lira, 82 siparişe 4 bin 400 lira ödenecek.

NE KADAR KAZANACAKLAR?

Esnaf kuryeler için ortalama olarak günlük 42 sipariş dağıtılması halinde haftalık kazanç 29 bin 400 lira seviyesinde, saatlik ücret ise 452 lira seviyesinde gerçekleşiyor. Başka bir deyişle bir aylık ciro 117 bin 600 lira oluyor. Çalışma saatlerini uzattıkça kuryelerin kazançları da katlanıyor.

MOTOKURYELERİ SUÇA TEŞVİK EDİYORLAR

Esnaf kuryelerin kendi aralarında kurduğu sosyal medya gruplarında yasa dışı fatura kesimi teklifleri havada uçuyor. Kuryeler vergi ödememek için yüzde 1-3 aralığında yasa dışı olarak komisyonla fatura satın alıyorlar.

A firmasının e-ticaret sitesi üzerinden gelen yemek siparişini dağıtan bir kuryenin ay sonunda A firmasından hak edişini alması için 100 bin lira faturayı A firmasına kesiyor. Motokuryeye de A şirketi hak edişini yatırıyor. Ancak motorkuryenin yakıt, günlük yemek ve motosikletin giderlerinden olan yedek parça gibi kalemleri dışında masrafı olmadığı için vergi ödememek adına yasa dışı olarak komisyon karşılığında fatura alıyorlar. 100 bin liralık faturayı yüzde 2-3 komisyonla kesen naylon faturacılar nedeniyle büyük vergi kayıpları ortaya çıkıyor. Başka bir deyişle kurye 100 bin liralık kestiği faturaya karşılık yakıt, yedek parça ve yemek faturalarının dışında bir faturayı yansıtmaması gerekirken komisyonla bulduğu faturalar nedeniyle vergi ödemiyor.

EKSTRA İŞLER İÇİN FATURA KESMİYORLAR

Esnaf kuryeler, e-ticaret sitelerine üye olmayan restoran, lokanta, çiçekçi gibi yerlere hizmet veriyor ve çok yakın mesafelere yaklaşık 100 liraya paket bırakıyorlar. Bu ücretler için fatura kesmedikleri için kayıt dışılık nedeniyle 100 liranın neredeyse tamamı kendilerine kalıyor.

BORÇ İÇİNDE OLDUKLARINI İFADE EDİYORLAR

Her ay 100 bin liranın üzerinde kazançları olmasına rağmen BAĞ-KUR primlerini ödemeyip, vergi borcu içine düşen esnaf kuryeler taşeronlara geçerek icralık olmaktan kurtulmanın yollarını arıyorlar. BAĞ-KUR primlerini sildirmeyi düşünen esnaf kuryeler, vergi borçları için de yapılandırma ümitlerini koruyorlar.

ESNAF KURYE OLMADAN NE YAPILMASI GEREKİYOR?

Esnaf kurye olmadan önce bu işi kanunlara uygun olarak yapan kişilerden destek alınması, kazanç, kayıp ve risklerin belirlenmesi, vergi mevzuatının öğrenilmesi ve profesyonellerden destek alınması ve yasa dışı işlemlerden uzak durulması, iş yükünün çalışma saatleri açısından fazla olması ve kapalı bir mekanda değil sürekli yollarda olunmasının dezavantajları gibi birçok konu göz önüne alınarak hareket edilmesi gerekiyor. Ayrıca oluşacak trafik kazalarında eğer kusurlu olunursa karşı tarafa ödenecek tazminatlar gibi konuların da bilinmesi gerekiyor.



