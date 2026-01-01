2026'da Neler Değişecek? Maaşlar, izinler, emeklilik ve vatandaşlık maaşı
2026 yılının ilk bebeği suda doğum yöntemiyle dünyaya geldi
Kavgaya müdahale eden polis memuru bıçaklandı
Yeni yılın ilk gününde on binler galata'da Filistin için buluşuyor
Yeni yılın ilk haftasında hava buz gibi. 31 İle sarı kod uyarısı
Yüzde 101 kazanç! İşte 2025 yılında en çok kazandıran yatırım aracı
Hastane muayene ücretleri yüzde 30 zamlandı!
Akaryakıt, alkol ve sigarada yeni ÖTV tutarları belli oldu
Bakan Şimşek'ten 2025 muhasebesi: Enflasyon düştü, KKM bitti!
Sağlık Bakanlığı Ocak 2026 İller Arası Atama Kurası ilan edildi
Saatler sonra devreye giriyor: İşte 2026'nın yeni faiz, vergi ve cezaları!
Bakan Memişoğlu duyurdu: Atamalar tamamlandı, 15 Ocak'ta mesai başlıyor
Resmi Gazete'de yayımlandı: Turizmde 'kaçak ilan' devri kapandı
İstihdamda tarihi zirve: 33 milyon çalışan, %8,6 işsizlik!
AYM'den emsal 'kanuni faiz' kararı: Vatandaşın zararını karşılamıyor
2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu yayımlandı
Cevdet Yılmaz: Vergi Artışında Enflasyon Hedefi Desteği
Bahçeli'den yeni yıl mesajı: 2026, terörsüz Türkiye'nin miladı olmalı
Bakan Uraloğlu'ndan köprü ve otoyol ücretlerine ilişkin açıklama
Engellilere 2026 yılı müjdesi: 1573 kişi istihdam edilecek
MSB: Suriye hükümeti birlik için insiyatif alırsa Türkiye destek olacak
Sağlık Bakanlığı'ndan Atanan Personele İlişkin Göreve Başlama Duyurusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2025'te 17 ülkeye 22 ziyarette bulundu
İşte 2026 yılı ehliyet, pasaport ve yurt dışı çıkış harcı ücretleri
2026 bütçe kanunun resmi gazetede yayınlandı
2026 yılı IMEI kayıt ücreti belli oldu
Hatay'da eğitime 1 gün ara verildi
İstanbul Erkek Lisesi'nde 2 öğrenciye en ağır yaptırım uygulandı
İstanbul'da bugün ve 1 Ocak'ta bazı yollar trafiğe kapalı
Akaryakıta ÖTV zammı gelecek: İşte 31 Aralık 2025 güncel fiyatlar
Özel okul ücretlerinde 'tavan zam' uygulaması bugün başladı

Özel okullarda zam oranı hesaplama yöntemi değişti! Artık ÜFE-TÜFE ortalamasının 1,05 ile çarpılması gerekecek. Ayrıca, belirli sınıflarda ücret artışına üst sınır getirildi. Kitap, kırtasiye ve yemek ücretlerinde de yeni kurallar uygulanacak.

Özel okullarda tavan zam uygulaması bugünden itibaren başlıyor. Ücret artışında hesaplama değişirken, MEB ayrıca 1., 5. ve 9. sınıflarda artış için "enflasyonun yüzde 50 fazlasını aşamaz" sınırı getirdi.

Düzenleme özel okul temsilcileri tarafından Danıştay'a taşındı.

Özel okul ücretlerinde zam oranını belirleyen yeni tarife bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle, daha önce TÜFE ve ÜFE'nin toplanıp ikiye bölünmesi ve sonuca 5 puan eklenmesiyle belirlenen zam tavanı değiştirildi. Bundan böyle ÜFE-TÜFE ortalamasının 1,05 ile çarpılacağı bildirildi.

Türkiye gazetesinin aktardığına göre, Milli Eğitim Bakanlığı, 1., 5. ve 9. sınıflar için ilk kez üst sınır uygulamasını devreye aldığını, bu sınıflarda ücret artışının enflasyon oranının yüzde 50 fazlasını aşamayacağını duyurdu. Kitap ve kırtasiye kalemlerinde artışın en fazla enflasyon oranı kadar olacağı belirtilirken, yemek ücretlerinin serbest bırakıldığı, servis ücretlerinin ise belediye meclisleri ile okulların birlikte alacağı karar doğrultusunda belirleneceği ifade edildi.

Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Zafer Öztürk, yönetmelikte yapılan değişikliklerin iptali için Danıştay 8. Dairesine başvurduklarını açıklarken, bazı sektör temsilcileri de düzenlemenin özellikle düşük ücretli okulları daha fazla zorlayacağını savundu.

