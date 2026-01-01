Özel okul ücretlerinde 'tavan zam' uygulaması bugün başladı

Özel okullarda tavan zam uygulaması bugünden itibaren başlıyor. Ücret artışında hesaplama değişirken, MEB ayrıca 1., 5. ve 9. sınıflarda artış için "enflasyonun yüzde 50 fazlasını aşamaz" sınırı getirdi.

Düzenleme özel okul temsilcileri tarafından Danıştay'a taşındı.

Özel okul ücretlerinde zam oranını belirleyen yeni tarife bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle, daha önce TÜFE ve ÜFE'nin toplanıp ikiye bölünmesi ve sonuca 5 puan eklenmesiyle belirlenen zam tavanı değiştirildi. Bundan böyle ÜFE-TÜFE ortalamasının 1,05 ile çarpılacağı bildirildi.

Türkiye gazetesinin aktardığına göre, Milli Eğitim Bakanlığı, 1., 5. ve 9. sınıflar için ilk kez üst sınır uygulamasını devreye aldığını, bu sınıflarda ücret artışının enflasyon oranının yüzde 50 fazlasını aşamayacağını duyurdu. Kitap ve kırtasiye kalemlerinde artışın en fazla enflasyon oranı kadar olacağı belirtilirken, yemek ücretlerinin serbest bırakıldığı, servis ücretlerinin ise belediye meclisleri ile okulların birlikte alacağı karar doğrultusunda belirleneceği ifade edildi.

Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Zafer Öztürk, yönetmelikte yapılan değişikliklerin iptali için Danıştay 8. Dairesine başvurduklarını açıklarken, bazı sektör temsilcileri de düzenlemenin özellikle düşük ücretli okulları daha fazla zorlayacağını savundu.



