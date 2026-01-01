2026'da Neler Değişecek? Maaşlar, izinler, emeklilik ve vatandaşlık maaşı
2026'da Neler Değişecek? Maaşlar, izinler, emeklilik ve vatandaşlık maaşı
İlçelere AFAD merkezi kuruluyor

Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri artık 24 saat çalışacak! Nüfusu 50 binin üzerindeki ilçelerde kaymakam başkanlığında yeni merkezler kurulacak. Bu büyük değişiklikle birlikte, afetlere müdahale hızlanacak ve koordinasyon güçlenecek. Ayrıca, bütçe ve denetim sistemi de tamamen yenilendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ocak 2026 08:39, Son Güncelleme : 01 Ocak 2026 08:41
Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle afet müdahale sistemi yeniden düzenlendi. Nüfusu 50 binin üzerindeki tüm ilçeler ile riskli bölgelerde, kaymakam başkanlığında 24 saat esasına göre çalışacak "Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri" kurulacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönetmeliği yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, yurt içinde ve yurt dışında meydana gelen afet ve acil durumlara yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde müdahalenin ve buna ilişkin hazırlık faaliyetlerinin etkin şekilde gerçekleştirilmesine yönelik olarak, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar, valilikler, mahalli idareler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak üzere, afet ve acil durum yönetim merkezlerinin kuruluşu, görev, yetki, sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları belirlendi.

Buna göre, AFAD Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi, yurt içinde ve yurt dışında meydana gelen afet ve acil durumlarda yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde müdahalenin ve buna ilişkin hazırlık faaliyetlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesine yönelik belirlenen görevleri gerçekleştirecek.

Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi, 24 saat esasına göre çalışacak.

Bazı ilçelere afet ve acil durum yönetim merkezi kurulacak: 50 bin nüfus kriteri

Afet ve acil durumlara yönelik hazırlık kapsamında nüfusu 50 binin üzerindeki ilçeler ile afet durumu değerlendirilerek valiliklerce belirlenecek ilçelerde kaymakamın başkanlığında ilçe afet ve acil durum yönetim merkezi kurulacak.

Basın açıklamaları, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Afet İletişim Grubu tarafından yapılacak.

İl ve ilçe afet ve acil durum yönetim merkezi, Başkanlıkça denetlenecek.

Bütçe ve denetim sistemi

Başkanlık ve İçişleri Bakanlığı ile kamu kurum ve kuruluşlarının afet ve acil durum yönetim merkezi harcamaları kendi bütçelerinden, il ve ilçe afet ve acil durum yönetim merkezlerinin harcamaları ise bu amaçla kullanılan valilik özel hesabından karşılanacak.

Yönetmelikle, 31 Ocak 2011 tarihli Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.


