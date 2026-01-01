2026'da Neler Değişecek? Maaşlar, izinler, emeklilik ve vatandaşlık maaşı
Bugün bankalar, noterler, eczaneler ve hastaneler açık mı?

1 Ocak 2026'da resmi tatil nedeniyle birçok kurum kapalı olacak. Ancak acil servisler ve nöbetçi eczaneler hizmette! 1 Ocak 2026'da bankalar, noterler, eczaneler ve hastanelerin çalışma durumu merak konusu! Hangi kurumlar açık, hangileri kapalı?

Haber Giriş : 01 Ocak 2026 08:47, Son Güncelleme : 01 Ocak 2026 08:49
Bugün bankalar, noterler, eczaneler ve hastaneler açık mı?

1 Ocak 2026 yılbaşı tatili nedeniyle günlük işlemlerini planlamak isteyenler, bankalar bugün açık mı, kargolar çalışıyor mu, noterler hizmet veriyor mu? sorularına yanıt arıyor. Aynı zamanda eczaneler ve hastanelerin çalışma durumu da gündemde yer alıyor.

İşte yılbaşında resmi kurumların mesai takvimine dair merak edilen detaylar.

1 OCAK HASTANELER, POLİKLİNİKLER AÇIK MI?

1 Ocak tarihi resmi tatil olup, kamu kurum ve kuruluşları ile sağlık kuruluşları (poliklinikler ve sağlık ocakları) kapalı olacak.

Ancak hastanelerin acil servisleri her bayram ve resmi tatillerde olduğu gibi 1 Ocak 2026 tarihinde de hizmete açık olacak.

1 OCAK'TA ECZANELER AÇIK MI KAPALI MI?

1 Ocak resmi tatildir. Bu tarihte kamu kurum ve kuruluşları kapalı olacak. Hastaneler, sağlık ocakları 1 Ocak'ta hizmet vermeyecek. Eczaneler de bu tarihte kapalı olacak. Ancak ilaç tedariği yapmak istiyorsanız nöbetçi eczanelere bakabilirsiniz.

NÖBETÇİ ECZANELER NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Türk Eczacıları Birliğince bildirilen ve il sağlık müdürlüklerince onaylanan nöbetçi eczane bilgileri, e-Devlet'te yer alıyor. Vatandaşlar, burada nöbetçi eczanelerin adres bilgilerinin yanı sıra konum bilgilerine de kolaylıkla erişilebiliyor.

1 OCAK NOTERLER AÇIK MI?

Yılbaşı günü 1 Ocak 2026 tarihinde noterler tamamen kapalıdır. Türkiye'de 1 Ocak, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu kapsamında resmi tatil olarak kabul edilir ve bu nedenle kamu kurumları, noterlikler ve banka şubeleri bu tarihte hizmet vermez.

1 OCAK BANKALAR AÇIK MI?

1 Ocak, Türkiye'de Yeni Yıl tatili kapsamında resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu nedenle 1 Ocak 2026 Perşembe günü bankalar çalışmayacak.

1 Ocak Perşembe günü ATM'lerden işlem yapılabileceği gibi EFT ve Havale de yapılabilir.

1 OCAK BORSA AÇIK MI?

1 Ocak 2026 Perşembe günü tüm piyasalarda borsa kapalı, seans düzeni uygulanmayacak; piyasa yeniden 2 Ocak Cuma saat 09:40'ta açılacak.


