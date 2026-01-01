Van'da mahalleye çığ düştü! Bir kişi kayıp, 22 ev boşaltıldı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Zorunlu Deprem Sigortası azami teminat tutarı belli oldu

SEDDK'nın yeni düzenlemesiyle deprem sigortası teminatları rekor seviyeye yükseldi. Primler ve metrekare bedelleri de arttı. Zorunlu Deprem Sigortası teminat tutarı 2 milyon 95 bin 462 TL'ye çıkarıldı!

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ocak 2026 11:42, Son Güncelleme : 01 Ocak 2026 11:57
Zorunlu Deprem Sigortası azami teminat tutarı belli oldu

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (SEDDK), Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında, bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı yeniden belirledi.

ZORUNLU DEPREM SİGORTASINDA TEMİNAT BEDELLERİ BELLİ OLDU

SEDDK'nin "Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'nin 5. mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, azami teminat tutarı 1 milyon 704 bin 162 liradan, 2 milyon 95 bin 462 liraya yükseltildi. Sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedeli, betonarme konutlar için 9 bin 884 liraya, diğer konutlar için 6 bin 590 liraya çıkarıldı.
Tebliğin 2'nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi, "Bu şekilde belirlenecek asgari prim tutarı her halükarda risk grubuna göre birinci gruptan yedinci gruba sırasıyla 1951 TL, 1737 TL, 1474 TL, 1384 TL, 1038 TL, 740 TL ve 505 TL'den az olamaz." şeklinde değiştirilerek, söz konusu tutarlar artırıldı.

Tebliğe eklenen geçici madde kapsamında, belirlenen maktu tutarların aylık artışlarının ilk olarak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen aydan başlamak üzere uygulanacağı bildirildi.

1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek olan tebliğ, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı tarafından yürütülecek.


