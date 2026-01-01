Diyarbakır'da kurtlar yerleşim yerlerine kadar indi
Diyarbakır'da yoğun kar sonrası aç kalan kurtlar mahalleye indi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Ocak 2026 09:39, Son Güncelleme : 01 Ocak 2026 09:49
Diyarbakır'da yoğun kar yağışının ardından doğada yiyecek bulamayan kurtlar yerleşim yerlerine kadar indi.
Yiyecek bulamayan kurt sürüsü Kocaköy ilçesine bağlı Katin Mahallesi'ne kadar indi.
O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yetkililer, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşları yaban hayvanlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.