200 bin TL üzeri para transferlerinde açıklama zorunluluğu bu sabah başladı

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından banka hesapları arasında yapılacak para transferlerine ilişkin yeni yükümlülükler bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Gün içerisinde mobil bankacılık, internet bankacılığı ya da ATM üzerinden yapılacak para transferi işlemlerinde toplam limitin 200 bin TL'yi aşması halinde kullanıcılar, transfer işleminin detaylarına yönelik en az 20 karakterlik açıklama yapmalarını talep eden uyarı yazısıyla karşı karşıya kalacak.

KARTINI TAKAN UYARI YAZISIYLA KARŞILAŞACAK

Yeni düzenleme, mobil bankacılık ve internet bankacılığının yanı sıra ATM kanalı üzerinden yapılacak para transferlerini de kapsayacak. Kart girişi yaptıktan sonra ATM üzerinden para transferi gerçekleştirecek kullanıcılardan, gönderilen paranın ne amaçla gönderildiğine yönelik detaylı açıklama yapmaları istenecek.

TUTAR ARTTIKÇA EK BELGELER İSTENECEK

200 bin liranın üzerinde yapılacak işlemlerde uygulanacak 'izah zorunluluğu', 2 milyon TL'nin üzerindeki işlemlerde ise form doldurma zorunluluğuna dönüşecek.

Aynı gün içerisinde yapılan para transferlerinin 2 milyon TL ila 20 milyon TL arasında kalması durumunda kullanıcılar, 'Nakit İşlem Beyan Formu' doldurmak durumunda kalacak.

ONAY GELMEZSE PARA TRANSFERİ YAPILMAYACAK

20 milyon liranın üzerinde yapılacak transferlerde ise söz konusu paranın kaynağına dair ek bilgi ve belge temin edilmesi şartı aranacak. Müşterinin yaptığı açıklamanın onaylanmaması durumunda para transferine izin verilmeyecek.



