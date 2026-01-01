Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti

Milli Piyango tarafından düzenlenen yılbaşı özel çekilişinde ikramiye kazanan numaraların listesi açıklandı.

Milli Piyango'dan yapılan açıklamaya göre; yılbaşı çekilişinde dağıtım garantili 800 milyon liralık büyük ikramiye 3 adet çeyrek bilete çıktı.

Büyük ikramiye 2'nci çekilişte İstanbul'un Esenyurt ve Ümraniye ilçeleri ile Konya Akşehir'den alınan biletlere isabet etti.

Çeyrek biletlerin sahipleri, 800 milyon liranın dağıtım garantisi uygulaması kapsamında eşit olarak 3'e bölünmesiyle kişi başı 266'şar milyon lira kazandı.

800 milyon lira ikramiye kazanan numara 3031385 olurken, 80 milyon liralık ikinci büyük ikramiye kazanan numaralar 0609978, 6531722 oldu. Son rakamına göre 800 lira amorti ikramiyesi kazanan numaralar ise 2 ve 8 oldu.



