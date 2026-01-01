Bakanlıktan anne-bebek ürünlerine sıkı denetim

Ticaret Bakanlığı, 2026'da ithal edilecek ürünlere yönelik denetim şartlarını belirleyen tebliğleri yayımladı. Anne ve bebek ürünleri için ayrı tebliğle "sıkı denetim" vurgusu yapıldı.

Ticaret Bakanlığınca, 2026 yılında çeşitli alanlarda ithal edilecek ürünlere yönelik yapılacak denetimlerin koşulları belirlendi. Bakanlığın ithalat denetimine ilişkin tebliğleri, Resmi Gazete'nin 4. mükerrer sayısında yayımlandı.

Standart ve teknik mevzuat denetimi

İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği ile standardı belirtilen ürünlerin, ithalatta ilgili standartlara veya teknik mevzuata uygunluğunun denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Makineler ve araçlara ilişkin denetimler

Kara yolu dışında kullanılan hareketli makinelerin ithalatının, ilgili yönetmeliklere uygunluğunun denetimine ilişkin esaslar tespit edildi. Karayolu taşıt araçlarının ithalatta tabi bulundukları mevzuata uygunluğunun denetimine ilişkin tebliğ de yayımlandı. Makinelerin İthalat Denetimi Tebliği ile çeşitli makineler, tarım makineleri, elektrik motorları, aspiratör, bulaşık, çamaşır ve kurutma makineleri gibi ürünlerin denetimine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Atıklar ve çevre denetimi

Serbest bölgeler dahil Türkiye gümrük bölgesine girecek atıkların, çevrenin korunması yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esaslar ile ülke gümrük bölgesine girişi yasak olan atıklar belirlendi. Ayrıca çevrenin korunması yönünden kontrol altında tutulan kimyasallar, atıklar, katı yakıtlar ve metal hurdaların ithalat denetimine ilişkin usul ve esaslar tespit edildi.

Sağlık ve tarım ürünlerinde kontrol

Sağlık Bakanlığının özel iznine tabii madde ve müstahzarların ithalatının insan sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. Tarım ve Orman Bakanlığının kontrolüne tabi ürünlerin ithalat denetimi tebliğinde de insan sağlığı ve güvenliği ile hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden kontrol usulleri yer aldı.

Anne ve bebek ürünlerine "sıkı denetim"

Anne ve bebek ürünlerinin sıkı denetimi için Anne ve Bebek Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği yayımlandı.

Diğer tüketici ürünleri ve sektörler

Telsiz ekipmanlarının, "CE" işareti taşıması gereken bazı ürünlerin, oyuncakların, kişisel koruyucu donanımların, tüketici ürünlerinin, yapı malzemelerinin, pil ve akümülatörlerin, tıbbi cihazların, tekstil ve deri ürünlerinin, tütün, tütün mamulleri, alkol ve alkollü içkilerin, Sağlık Bakanlığınca denetlenen bazı ürünler ile araç parçalarının ithalat denetimi tebliğleri de yayımlandı.

Gıda ve tarımda kalite denetimi güncellendi

Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği'yle, bazı tarım ürünlerinde ihracat ve ithalatta esas alınacak standartlar yıl içindeki tadiller dikkate alınarak güncellendi. Gıda ürünlerinin ithalat denetimi kapsamında kontrol belgesi ve uygunluk yazısı aranan ürünlere ve muafiyetlerden yararlanarak denetime tabi olmadan ithal edilen ürünlere ilişkin düzenlemeler de yapıldı.

Gözetim kuruluşları düzenlemesi

Uluslararası Gözetim Kuruluşu Statüsüne İlişkin Tebliğ ile dış ticarete konu mallarla ilgili gözetim faaliyetinde bulunacak şirket ve kuruluşlara "uluslararası gözetim kuruluşu" statüsü verilmesi ve denetlenmesine ilişkin hususlar belirlendi.

İdari para cezaları artırıldı

Ürün güvenliği ve teknik düzenlemelere ilişkin idari para cezalarının yeni değerlerinin duyurulmasına ilişkin tebliğ kapsamında, ürün güvenliğine ilişkin cezalar yüzde 25,49 olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artırıldı. Kanuna aykırı hareket edenlerin 60 bin 830 lira ile 4 milyon 345 bin 58 lira arasında değişen miktarda idari para cezası ödeyeceği belirtildi.

Tebliğler, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek



