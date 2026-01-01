Iğdır'da 5 katlı bir apartmanda asansörün halatı koptu: 2 yaralı
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 01 Ocak 2026 11:59, Son Güncelleme : 01 Ocak 2026 12:01
Iğdır'da 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki evlerine çıkmak isteyen Çilem Şana ile kızı Ceylan Şana'nın bindikleri asansörün halatı koptu. Zemine çakılmadan duran kabindeki anne ve kızı yaralandı.
İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Anne ve kızı, ilk müdahalelerinin ardından Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.