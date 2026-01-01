Bakanlıktan anne-bebek ürünlerine sıkı denetim
Van'da mahalleye çığ düştü! 1 kişi yaşamını yitirdi
Ankara'nın 5 ilçesinde su kesintisi yapılacak
11 ilde okullar yarın da tatil edildi
152 kişiye mezar olan Palmiye Sitesi'ne ilişkin 3 kamu görevlisine dava
Doğu'da THY ve AJet 114 seferi durdurdu!
Altın ithalatında yüzde 20 ek vergi kaldırıldı mı?
Galata Köprüsü'nde Büyük Gazze yürüyüşü: 520 bin kişi katıldı
Gözler memur ve emekli zamlarına çevrildi
İlçelere AFAD merkezi kuruluyor
Özel okul ücretlerinde 'tavan zam' uygulaması bugün başladı
2026'da Neler Değişecek? Maaşlar, izinler, emeklilik ve vatandaşlık maaşı
2026 yılının ilk bebeği suda doğum yöntemiyle dünyaya geldi
Kavgaya müdahale eden polis memuru bıçaklandı
Yeni yılın ilk gününde on binler galata'da Filistin için buluşuyor
Yeni yılın ilk haftasında hava buz gibi. 31 İle sarı kod uyarısı
Yüzde 101 kazanç! İşte 2025 yılında en çok kazandıran yatırım aracı
Hastane muayene ücretleri yüzde 30 zamlandı!
Akaryakıt, alkol ve sigarada yeni ÖTV tutarları belli oldu
Bakan Şimşek'ten 2025 muhasebesi: Enflasyon düştü, KKM bitti!
Sağlık Bakanlığı Ocak 2026 İller Arası Atama Kurası ilan edildi
Saatler sonra devreye giriyor: İşte 2026'nın yeni faiz, vergi ve cezaları!
Bakan Memişoğlu duyurdu: Atamalar tamamlandı, 15 Ocak'ta mesai başlıyor
Resmi Gazete'de yayımlandı: Turizmde 'kaçak ilan' devri kapandı
İstihdamda tarihi zirve: 33 milyon çalışan, %8,6 işsizlik!
AYM'den emsal 'kanuni faiz' kararı: Vatandaşın zararını karşılamıyor
2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu yayımlandı
Cevdet Yılmaz: Vergi Artışında Enflasyon Hedefi Desteği
Bahçeli'den yeni yıl mesajı: 2026, terörsüz Türkiye'nin miladı olmalı
Bakan Uraloğlu'ndan köprü ve otoyol ücretlerine ilişkin açıklama
Altın ithalatında yüzde 20 ek vergi kaldırıldı mı?

Altın ve mücevher ithalatında yüzde 20'lik ek vergi kalktı mı? Resmi Gazete'nin 31 Aralık 2025 tarihli mükerrer sayısında yayımlanan 10804 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, altın ve mücevher ithalatına ilişkin vergi uygulamalarıyla ilgili kafa karışıklığına neden oldu. Sosyal medyada yayılan iddialara bakanlıktan net yanıt geldi.

Resmi Gazete'de kararla 7 Ağustos 2023 tarihli ve 7480 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında yürürlükte olan Ek Mali Yükümlülük uygulamasının 1 Şubat 2026 itibarıyla yürürlükten kaldırılması hükme bağlandı.

Altın ve pırlanta mücevher ithalatında vergi kalktı mı?

Kararın ardından sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, altın ve pırlanta gibi mücevher ürünlerinde (GTİP 7113, 7114, 7115; külçe altın 7108), Avrupa Birliği ve serbest ticaret anlaşması bulunan ülkeler dışından yapılan ithalatta uygulanan yüzde 20'lik ek verginin kaldırıldığı iddia edildi.

Bakanlıktan iddialara yanıt

Söz konusu iddialara Ticaret Bakanlığı basın danışmanı Bekir Kaplan'dan yanıt geldi. Kaplan, yapılan düzenlemenin vergi yükünde herhangi bir azalma öngörmediğini vurgulayarak, şu bilgileri paylaştı:

"Söz konusu düzenleme ile bahsedilen değerli maden ve mücevherat ürünleninin vergi yükünde bir azalma öngörülmemiş, daha önce Ek Mali Yükümlülük kapsamında uygulanan yüzde 20 oranındaki vergi, aynı oran korunarak İlave Gümrük Vergisi uygulaması kapsamına alınmıştır.
Ek Mali Yükümlülük adıyla uygulanan vergi kaldırılmış olsa da, aynı yüzde 20 oranındaki vergi bu kez İlave Gümrük Vergisi adı altında uygulanmaya devam etmektedir; dolayısıyla ithalatçı açısından fiili bir vergi indirimi söz konusu değildir.
İlgili GTİP kapsamındaki ürünlerde ithalatta tahsil edilen yüzde 20 oranındaki mali yükümlülük aynen devam etmekte, yalnızca Ek Mali Yükümlülük yerine İlave Gümrük Vergisi olarak uygulanmaktadır.
Düzenleme ile amaçlanan; vergi oranlarında değişiklik yapılmaksızın, uygulamanın mevzuat bütünlüğü ve idari uyum çerçevesinde yeniden yapılandırılmasıdır."

Karar ne anlama geliyor?

Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan değişiklik, altın ve mücevher ithalatında uygulanan yüzde 20'lik yükün kaldırılması anlamına gelmiyor. Vergi, Ek Mali Yükümlülük yerine İlave Gümrük Vergisi adı altında uygulanmaya devam edecek. Bu nedenle piyasada dile getirilen "vergi indirimi" yorumlarının gerçeği yansıtmadığı resmi olarak açıklandı.


