Doğu'da THY ve AJet 114 seferi durdurdu!

Türk Hava Yolları ve AJet, olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 Ocak'ta Doğu bölgelerine bazı uçuşların karşılıklı olarak iptal edildiğini açıkladı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2026 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net