12 ilde okullar yarın da tatil edildi

Kahramanmaraş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın da tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojinin son değerlendirmesine göre il genelinde kar yağışının akşam saatlerine kadar aralıklı sürmesinin beklendiği, cuma ve cumartesi günleri kuvvetli buzlanma ve don riskinin bulunduğu bildirildi.

Hava koşulları sebebiyle muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla eğitime 1 gün ara verildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Öğrenci ve vatandaşlarımızın güvenliği dikkate alınarak 2 Ocak Cuma günü, Kahramanmaraş genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş-anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personel idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur."

------------------------------------------------------

Elazığ'da kar yağışı ve buzlanma sebebiyle eğitime bir gün daha ara verildi.

Vali Numan Hatipoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda,

"Sevgili öğrenciler, yazdıklarınızı okuyorum. Bir yandan da meteorolojiyi takip ediyorum. 2 Ocak'ta da maalesef okullarınızda olmayacaksanız. Dileğim, pazartesi günü zinde ve hazır bir şekilde okullarınızda olmanız. Lütfen bol kitap okuyun ve derslerinize çalışın. Sizleri seviyoruz."

ifadelerine yer verdi.

Elazığ'da etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla eğitime 3 gün ara verilmişti.

------------------------------------------------------

Şırnak'ta kar yağışı nedeniyle eğitime yarın da ara verildi.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle resmi ve özel kreşler, anaokulları, ortaokul ve liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yarın da eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanlarının yanı sıra kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarında devam eden kadın kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Şırnak'ta etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla eğitime 2 gün ara verilmişti.

------------------------------------------------------

Kars Valiliği, olumsuz hava koşulları ve buzlanma tehlikesi sebebiyle eğitim öğretime yarın 1 günlüğüne ara verildiğini bildirdi. Kamuda çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olanlar da bir gün izinli sayılacak.

Kars Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre il genelinde olumsuz hava koşullarının devam edeceği ve buzlanma tehlikesinin devam edeceğini bildirdi.

Valilik açıklamasında, "2 Ocak Cuma günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil) eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz bir gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

-------------------------------------------------------

Hakkari'de yoğun kar yağışı, çığ ve buzlanma riski nedeniyle il genelindeki tüm okullar bir gün süreyle tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yerleşim merkezlerinde kar kalınlığının yaklaşık 1 metreye, kırsal alanlarda ise yer yer 2 metreyi aştığı belirtildi. Meteorolojik veriler doğrultusunda kar yağışının gün batımına doğru etkisini azaltmasının beklendiği, ancak gece saat 24.00'ten cuma sabahı 06.00'ya kadar yeniden ve yoğun şekilde etkili olacağı ifade edilen açıklamada, özellikle yüksek kesimler ve riskli yol güzergahlarında çığ tehlikesinin çok yüksek olduğu, hava sıcaklıklarının eksi 10 derecenin altına düşmesinin ulaşım ve günlük yaşam açısından ilave riskler oluşturabileceği vurgulandı.

Açıklamada, vatandaşların ve öğrencilerin can güvenliğinin sağlanması amacıyla Hakkari il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri, özel kreşler ve gündüz bakım evleri dahil) 2 Ocak 2026 Cuma günü 1 gün süreyle eğitime ara verildiği duyuruldu.

Ayrıca rehberlik ve araştırma merkezlerinde (RAM) randevusu bulunan öğrenciler ve engelli bireylerin ulaşımda karşılaşabileceği riskler nedeniyle aynı tarihte RAM'larda da hizmet verilmeyeceği bildirildi.

Öte yandan kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile personel, engelli personel, diyaliz hastaları, kronik rahatsızlığı bulunan kamu görevlileri ile 0-12 yaş arası çocuğu bulunan kamu çalışanı çiftlerden anne veya babadan biri, 2 Ocak 2026 Cuma günü idari izinli sayılacağı açıklandı.

-----------------------------------------------------

Bolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle; 2 Ocak 2026 Cuma günü, resmi ve özel tüm eğitim kurumlarımızda (rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur'an kursları dahil) eğitim-öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir.

Kamu kurumlarımızda görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personel aynı gün idari izinli sayılacaktır.

Ancak sağlık ve güvenlik birimleri başta olmak üzere 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu, hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir."

------------------------------------------------------

Malatya'da olumsuz hava koşulları sebebiyle okullar yarın da tatil edildi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, kentte etkili olan kar yağışı sonrası tipi ve buzlanma tehlikesine karşı okulların yarın da tatil edildiğini duyurdu.

Yavuz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla 2 Ocak 2026 Cuma günü ilimiz genelinde tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında (yetişkinlere yönelik kurslar hariç) eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel, malül ve gaziler, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel, aynı gün idari izinli sayılacaktır."

Kentte etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle eğitime dün ara verilmişti.

--------------------------------------------------------

Amasya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre, beklenen yoğun kar yağışı ile buzlanma ve tipi nedeniyle kent genelinde tüm eğitim kurumlarında 2 Ocak'ta eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca kamu kurumlarında görevli hamile, engelli personel ve engelli çocuğu olan anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

--------------------------------------------------------

Düzce Valiliği aldığı karar ile 2 Ocak 2026 Cuma günü resmi ve özel tüm örgün/yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Düzce'de kar yağışı etkili oluyor. Düzce Valiliği kar yağışı nedeniyle okulların tatil olduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamada, "İlimiz genelende etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava şartları başta ulaşım olmak üzere genel hayatı tesirleri nedeniyle vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın güvenliği için bazı tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda 2 Ocak 2026 Cuma günü resmi ve özel tüm örgün/yaygın eğitim kurumlarımızda rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur'an kursları dahil eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli halime ve engelli personel ile çocuğu kreş anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personelin aynı gün idari izinli sayılacaktır. Ancak sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu, hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirecektir. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça özel araçlarla trafiğe çıkmamaları önemle rica olunur" denildi.

Bol bol kitap okuyun

Vali Selçuk Aslan, yayınladığı mesajında ise "Bugün kar Düzce'mizde gerçekten sözü ele aldı. Evlatlarımızın güvenliğini her şeyin önünde tuttuğumuz için il genelinde okullarımızda eğitime 1 gün ara verdik. Biliyorum, bu haber en çok çocuklarımızı sevindirecek. Biraz dinlenin, bol bol kitap okuyup son sınavlarınıza daha iyi hazırlanın, karın tadını çıkarın ama karda oynarken lütfen dikkatli olun. Büyüklerimizden de özellikle trafikte daha tedbirli olmalarını rica ediyorum. Pazartesi günü okullarımızda yeniden, sağlıkla ve aynı heyecanla buluşmak dileğiyle hepinize sıcacık evlerde, huzurlu ve keyifli bir tatil diliyorum" ifadelerinde bulundu.

----------------------------------------------------------

Gaziantep'te olumsuz hava koşulları sebebiyle okullar yarın da tatil edildi.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre yarın kentte hava sıcaklıklarının düşmesi ve buzlanma riskinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Öğrenci ve eğitimcilerimizin sağlığı ve trafikte yaşanacak olumsuz durumlar göz önünde bulundurularak, il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim veren tüm resmi ve özel eğitim-öğretim kurumları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kreş ve gündüz bakımevleri ile Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur'an kursları 2 Ocak 2026 Cuma günü bir gün süreyle tatil edilmiştir." denildi.

Ayrıca kamu kurumlarında çalışan engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kentte etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle eğitime dün ara verilmişti.

----------------------------------------------------------

Yozgat Valiliği yarın Yozgat il merkezi ve 13 ilçede olumsuz hava şartları nedeniyle okulların tatil edildiğini duyurdu.

Yozgat Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojik verilere göre İlimizde aralıklı kar yağışının bugün akşam saatlerine kadar devam edeceği, hissedilen hava sıcaklığının sıfırın altında 17 dereceye kadar düşeceği, aşırı buzlanma ve yer yer sis görüleceğinin anlaşılması sebebiyle oluşabilecek risklerin önüne geçmek amacıyla; Yozgat İl Merkezimiz ve tüm İlçelerimizde, 2 Ocak 2026 Cuma günü tüm kademedeki okullarımızda eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir.

Kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz ile okul öncesi eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerimiz idari izinli sayılacaktır. Sağlık kurumlarında ve sahada acil durum görev sorumluluğu bulunan (Jandarma, Emniyet, AFAD VB. ) kurumlardaki idari izin düzenlemesi ilgili kurum amirleri tarafından kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde planlanacaktır'' denildi.

----------------------------------------------------------

Çorum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi

Çorum'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının hakim olduğu kaydedildi.

Buzlanma ve don ihtimaline karşı il genelinde okullarda eğitime bir gün ara verildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz genelinde resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde ve Kur'an kurslarında valiliğimiz kararıyla eğitim öğretime 2 Ocak Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Okullara ara verilen günde çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden kadın personel, malul, engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."