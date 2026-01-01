Kilis ve Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: 6 zanlı tutuklandı
Kilis merkezli iki ilde gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı. 6 zanlı tutuklanırken, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ocak 2026 13:34, Son Güncelleme : 01 Ocak 2026 13:36
Kilis merkezli 2 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 zanlıdan 6'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi.
Kilis ve Gaziantep'te yapılan eş zamanlı operasyonda 10 zanlı yakalandı.
Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1'i hakkında ise adli işlem yapıldı.