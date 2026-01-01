Firari FETÖ hükümlüsü ihraç polis yakalandı

Hakkında "FETÖ'ye üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç polis memuru C.Ö'nün evine baskın yapıldı. C.Ö gözaltına alınırken evde yapılan aramalarda suç unsuru içeren materyallere ise el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yaptığı ortak çalışmada firari FETÖ'cü C.Ö'nün kaldığı evin yeri tespit edildi.

