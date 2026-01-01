Bakanlıktan anne-bebek ürünlerine sıkı denetim
Firari FETÖ hükümlüsü ihraç polis yakalandı
Firari FETÖ hükümlüsü ihraç polis yakalandı

Kayseri'de FETÖ'ye üye olduğu gerekçesiyle aranan ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç polis, evine yapılan baskınla gözaltına alındı.

01 Ocak 2026 14:23
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ihraç polis yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yaptığı ortak çalışmada firari FETÖ'cü C.Ö'nün kaldığı evin yeri tespit edildi.

Hakkında "FETÖ'ye üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç polis memuru C.Ö'nün evine baskın yapıldı. C.Ö gözaltına alınırken evde yapılan aramalarda suç unsuru içeren materyallere ise el konuldu.

C.Ö emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.


