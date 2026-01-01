Firari FETÖ hükümlüsü ihraç polis yakalandı
Kayseri'de FETÖ'ye üye olduğu gerekçesiyle aranan ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç polis, evine yapılan baskınla gözaltına alındı.
Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 01 Ocak 2026 14:23, Son Güncelleme : 01 Ocak 2026 14:38
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ihraç polis yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yaptığı ortak çalışmada firari FETÖ'cü C.Ö'nün kaldığı evin yeri tespit edildi.
Hakkında "FETÖ'ye üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç polis memuru C.Ö'nün evine baskın yapıldı. C.Ö gözaltına alınırken evde yapılan aramalarda suç unsuru içeren materyallere ise el konuldu.
C.Ö emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.