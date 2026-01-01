İTO açıkladı: İşte İstanbul'un aralık ayı ve 2025 enflasyonu

İstanbul Ticaret Odası, Aralık ayı Tüketici Fiyat İndeksi'ni açıkladı.

2025 Aralık ayında İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat

İndeksi aylık artışı yüzde 1,23 olarak gerçekleşti.

2024 Aralık ayına göre 2025 Aralık ayında İstanbul'da yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın

aynı ayına göre değişim oranı İTO 2023=100 bazlı İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde yüzde 37,68 olarak

oluştu.

2025 Aralık ayında İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde; bir önceki aya göre Lokanta ve Oteller harcama

grubunda yüzde 3,24, Sağlık harcamaları grubunda yüzde 2,93, Çeşitli Mal ve Hizmetler harcama grubunda

yüzde 2,25, Ev Eşyası harcamaları grubunda yüzde 2,00, Konut harcamaları grubunda yüzde 1,90, Gıda ve

Alkolsüz İçecekler harcama grubunda yüzde 1,65, Eğlence ve Kültür harcamaları grubunda yüzde 1,38,

Haberleşme harcamaları grubunda yüzde 0,58, Alkollü İçecekler ve Tütün harcama grubunda yüzde 0,13,

Eğitim harcamaları grubunda 0,09 artış, Giyim ve Ayakkabı harcamaları grubunda yüzde -0,77, Ulaştırma

harcamaları grubunda yüzde - 0,69 azalış izlendi.

İstanbul'da 2025 Aralık ayı fiyat indeksinin belirlenmesinde; Lokanta ve Otel harcamaları grubunda piyasa

koşullarına bağlı izlenen fiyat değişimleri, Sağlık Harcamaları grubunda yer alan bazı ürünlerde kamu kaynaklı

yapılan fiyat düzenlemeleri, Konut, Ev Eşyası ve Çeşitli Mal ve Hizmetler harcama gruplarında yer alan bazı

ürün ve hizmetlerdeki fiyat değişimleri, Gıda Harcamaları grubunda yer alan bazı ürünlerde kış mevsimsel

etkisinin devam etmesi ile Giyim ve Ayakkabı harcamaları ile Ulaştırma harcamaları gruplarında piyasa

koşullarına bağlı olarak izlenen aşağı yönlü fiyat değişimleri etkili oldu.

2025 Aralık ayında en yüksek grup artışı Lokanta ve Oteller harcama grubunda (yüzde 3,24), en yüksek grup azalışı ise Giyim ve Ayakkabı Harcamaları grubunda (-0,77) izlendi.