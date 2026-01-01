TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde trafik felç: Ankara ve İstanbul yönünde trafik durdu

TEM Otoyolu'nun kilit noktalarından biri olan Bolu geçişinde trafik durdu. Bölgede etkisini sürdüren kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçlar rampalarda ilerlemekte güçlük çekti. Kontrolden çıkarak makaslayan tırlar sebebiyle otoyolun hem Ankara hem de İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

Kilometrelerce araç kuyruğu

Kayan araçların yolu kapatmasıyla birlikte trafik akışı tamamen kesildi. Otoyolda kilometrelerce uzunlukta araç kuyrukları oluştu. Saatlerdir sürücüler güçlükle hareket ederken, bölgedeki yoğunluk drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, uçsuz bucaksız araç selinin hareketsiz şekilde beklediği görüldü.