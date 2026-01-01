Ambulans dere yatağına yuvarlandı: 3 sağlık personeli yaralandı
Gümüşhane'nin Torul ilçesinde, ambulansın şarampole devrilmesi sonucu 3 sağlık personeli yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ocak 2026 17:09, Son Güncelleme : 01 Ocak 2026 17:09
İlçenin Büyükçit köyü mevkisinde, Ömer Ç'nin kullandığı ambulans, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile beraberindeki 2 sağlık personeli, Torul Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.