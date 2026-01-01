29 ilde okullar yarın da tatil edildi
Telefonuna bu mesaj gelen yandı: BTK'den 'tek pasaport iki telefon' operasyonu

1 Ocak 2026 itibarıyla yurt dışından getirilen cihazların Türkiye'deki kullanım süreleri yeniden tanımlandı. Çift SIM'li cihazlar için toplamda 240 günlük yasal süre bugün itibarıyla başlarken, BTK "ikinci IMEI" üzerinden yapılan usulsüz kayıtları sinyal keserek iptal etmeye başladı. 2026 yılı için belirlenen 54 bin 258 liralık devasa kayıt ücreti ise yurt dışı cihaz almayı düşünenleri bir kez daha düşündürüyor.

01 Ocak 2026
Türkiye'deki fiyatlardan telefon almak istemeyenler yurt dışından aldıkları cihazları bir takvim yılı içinde (1 Ocak 2026-31 Aralık 2026 tarihleri arası bir takvim yılını ifade ediyor.) 4 ay boyunca kullanabiliyor. Eğer telefonda çift SIM kart yuvası ya da bir SIM kart yuvası ve e-SIM varsa bu süre 8 aya çıkıyor. 4 ay fiziki SIM kart kullanılıyor, diğer 4 ay ise e-SIM ya da diğer fiziki SIM kart yuvası kullanılarak iletişim sağlanabiliyor.

Yurt dışındaki telefonlar Türkiye'ye göre daha ucuza satılıyor. Bazı vergi kalemlerinin yurt dışında olmaması, Tax Free avantajıyla telefona ödenen KDV'nin ülkeden ayrılırken nakit ya da kredi kartına iade edilmesi gibi konular yurt dışı kayıtsız telefon almayı cazip hale getirebiliyor.

SOSYAL MEDYADA "IMEI" TT OLDU

Sosyal medyada telefonlarına SMS olarak gelen ve IMEI'lerin kapatılacağını görenler ne olacağını merak ediyor. Gelen SMS'te "Teknik kontroller sonucunda, e-Devlet-IMEI Kaydet hizmeti üzerinden beyan edilen ikinci IMEI numarasının aynı cihaza ait olmadığı tespit edilmiş ve kayıt dışına alınmıştır." yazıyor.

BTK'NIN KARARI KİMLERİ ETKİLEYECEK?

Çift SIM'li cihazlarda, kayıt esnasında sistem iki IMEI numarasının girilmesine izin veriyordu. Böylece, bir pasaport üzerinden iki IMEI kaydı yapılıyordu. Bu uygulamayı suiistimal etmek isteyenler ikinci IMEI alanına farklı bir yurt dışı cihazın IMEI numarasını girerek, tek pasaportla iki ayrı telefonu kayıt altına alıyordu. BTK yaptığı incelemelerde bu yöntem kullanılan telefonların sinyalini kesti.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

1 Ocak 2026 tarihinin gelmesiyle birlikte yeni takvim yılından dolayı tek SIM kartlı olan cihazlar 120 gün daha hizmet verecek. e-SIM olan cihazlar ilk 120 günden sonra bir kez daha 120 gün kullanım imkanı sağlayacak. Bu nedenle yurt dışından IMEI kaydı yapılmadan kullanılan telefonlarda kritik 240 günlük süreç bugünden itibaren başladı.

4 AYLIK SÜRE NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yurt dışından alınan telefon Türkiye'deki GSM şirketlerine ait SIM kartlar takılıp kullanılmaya başlandığında 4 aylık süreç başlıyor. Ancak buradaki püf nokta telefona gelen SMS tarihi oluyor. Yurt dışından alınan ve kayıt yaptırılmasına dair gelen uyarı SMS'inin geldiği tarihten itibaren 4 ay sonrasına kadar mevcut IMEI kaydından kullanım yapılıyor. SMS geldikten sonra 4'üncü ayın bittiği gün telefon iletişime kapatılıyor ve bu noktada e-SIM ya da diğer SIM kart yuvasına geçiş yapılarak 4 ay daha kullanılıyor. İkinci 4 aylık aşamada da yine kayıt ettirmeye ilişkin SMS'in gelmesinden sonra 4 aylık süreç başlıyor.

MAYIS AYINDA ALAN UZUN KULLANIYOR

Telefonu 1 Mayıs'ta aldığınız varsayılırsa ilk 4 aylık süreç 31 Ağustos 2025 tarihinde bitiyor. e-SIM ya da diğer SIM kart yuvasına geçiş yaptığınız da 1 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında ikinci 4 ayı bitirmiş oluyorsunuz. Fakat bu noktadan sonra bir takvim yılı dolmuş olacağı için 1 Ocak- 31 Ağustos tarihleri arasında arasında diğer yılın bir takvim yılı süresini dolduracağınızdan dolayı telefonu yine kullanabiliyorsunuz ve bu sayede 16 ay boyunca aralıksız olarak telefondan yararlanıyorsunuz.

BTK BİLGİLENDİRMESİNDE NE DİYOR?

BTK'nın dün yaptığı bilgilendirmede "E-Devlet üzerinden hizmete sunulan IMEI Kaydet hizmeti aracılığıyla IMEI-1 ve IMEI-2 alanlarında IMEI beyanında bulunularak gerçekleştirilen başvurulara ilişkin olarak Kurumumuzca yürütülen teknik incelemelerde, bazı başvurularda beyan edilen birinci ve ikinci IMEI numaralarının aynı cep telefonuna ait olmadığı tespit edilmiştir. Bu doğrultuda bu türde gerçekleştirilen kayıt işlemlerinde birinci IMEI numarası, haberleşme hizmetlerine açık (kayıtlı) bırakılırken, başka bir cep telefonuna ait olduğu belirlenen ikinci IMEI numarası ise kayıt dışına alınarak, yüz yirmi (120) gün boyunca haberleşme hizmetlerine açık tutulduktan sonra kapatılacaktır." denildi.

YURT DIŞI CİHAZLARIN KAPANIP KAPANMAYACAĞI NASIL ÖĞRENİLECEK?

BTK açıklamasının devamında "Cep telefonunuza ait IMEI numarasının haberleşme hizmetlerine kapatılıp kapatılmadığını öğrenmek için *#06# tuşlayarak ekranda görüntülenen IMEI numaralarını IMEI Sorgulama hizmeti üzerinden sorgulayabilirsiniz. Yapılan sorgulamada "Durum" kısmında IMEI numarasının kayıtlı olduğuna dair ibarenin görülmesi halinde, tarafınıza iletilen mesajı dikkate almayınız. Haberleşmeye açık bırakılan IMEI numarasının kayıt işlemine konu diğer IMEI numarası ile sınırlı olmak üzere değiştirilmesi mümkün olup konu ile ilgili IMEI Kullanım Tercihi Bildirimi hizmeti üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Bu başvuru neticesinde tercih edilen IMEI numarası haberleşmeye açık bırakılacak tercih edilmeyen diğer IMEI ise haberleşmeye kapalı statüde kalacaktır."

IMEI'Yİ KAYDETMEK ZORUNDA KALABİLİRSİNİZ

BTK "Aynı kayıt işleminde farklı bir cep telefonuna ait IMEI numarasının tespit edildiği IMEI numaraları kayıt dışına alındığından, ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde, şartları varsa IMEI Kaydet hizmeti üzerinden ayrıca başvuruda bulunulması gerekmektedir. IMEI kaydı talep edilen cep telefonuna ait ikinci IMEI numarasının kayıt altına alınmasının talep edilmesi halinde, Kurumumuza yapılacak başvuru üzerine diğer IMEI numarasının kayıt altına alınması -IMEI numaralarının aynı cep telefonuna ait olması koşuluyla- mümkün olabilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

BAŞVURUDA NELER GEREKECEK?

IMEI'si kapanan kişiler için BTK "Başvuru sahibinin konuyu açıklayıcı ıslak imzalı dilekçesi ekinde kullanım izin harcının yatırıldığı dekont nüshasına yer verilmesi, kayıtlı ve kayıtlı olmayan diğer IMEI numaralarının aynı telefonda yer aldığına dair üretici/ithalatçı firmadan edinilebilecek bir yazı veya bu numaraların aynı telefonda yer aldığını ispatlayıcı ekran görüntülerinin dilekçe ilişiğine eklenmesi, kimlik vb. kişiyi işaret eden belgeler ile yurda giriş belgesi nüshalarının da dilekçe ekinde sunulması suretiyle telefonun kayıt işlemlerinde kullanılan yurda giriş belgesi sahibi (yolcu) ile e-Devlet kullanıcısı veya Abone Kayıt Merkezine başvuran kişinin aynı kişi olması şartıyla IMEI numaraları kayıt altına alınacak" bilgilendirmesini yaptı.

IMEI KAYIT ÜCRETİ NE OLACAK?

2026 yılından itibaren IMEI kayıt ücreti 54 bin 258 lira olarak uygulanacak.

