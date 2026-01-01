Bitlis'te 3 aracın üzerine çığ düştü
Bitlis'te biri belediyeye ait 3 aracın üzerine çığ düştü, araçtakiler çığdan yara almadan kurtuldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ocak 2026 19:57, Son Güncelleme : 01 Ocak 2026 20:36
Bitlis-Tatvan çevre yolunda, biri Bitlis Belediyesine ait 3 araç, 8 Ağustos Tüneli yakınlarında çığ altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye o civarda karla mücadele çalışması yürüten Karayolları 118. Şube Şefliği ile belediye ekipleri sevk edildi.
Yoldaki kar yığınını temizleyen ekipler, araçlarda bulunanları çıkardı.