Havalimanında 4.5 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 1 gözaltı
Mersin'de Çukurova Uluslararası Havalimanında mısır gevreği paketleri içine gizlenmiş halde 4 kilo 510 gram esrar maddesi ele geçirildi, yabancı uyruklu bir kişi gözaltına alındı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 01 Ocak 2026 20:38, Son Güncelleme : 01 Ocak 2026 20:40
Çukurova Uluslararası Havalimanından ülkeye giriş yapmak isteyen yabancı uyruklu L.M.'nin çantasında gümrük muhafaza memurlarınca arama yapıldı. Arama sonucunda mısır gevreği paketleri içine gizlenmiş bir şekilde 10 paket halinde 4 kilo 510 gram esrar maddesi ele geçirildi. Yabancı uyruklu şüpheli L.M. Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alındı.