Hakkari'de çığ altında kalan taksideki 3 kişi kurtarıldı
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ altında kalan taksideki 3 kişi, ekiplerce kurtarıldı.
İlçenin Şaptan Geçidi yakınında seyir halinde olan taksi, yoğun kar nedeniyle düşen çığın altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye Karayolları 117. Şube Şefliği ekipleri sevk edildi.
Kar yığının altındaki takside bulunan 3 kişiyi çıkaran ekipler, aracı güvenli bölgeye götürdü.
Araçtakilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.