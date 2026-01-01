Ankara'nın 9 ilçesinde su kesintisi yapılacak
İstanbul'da 5 ilçede yarın eğitim öğretime ara verildi
53 ilde okullar yarın da tatil edildi
Bakan Tunç açıkladı: İşte 2025'in yargı muhasebesi!
Resmi Gazete'de yayımlandı: İşte 2026 yılı yeni emlak ekspertiz ücretleri
Meteoroloji tarih verdi: Sibirya soğukları Türkiye'yi terk ediyor
Telefonuna bu mesaj gelen yandı: BTK'den 'tek pasaport iki telefon' operasyonu
TÜED: En düşük emekli aylığı, asgari ücret seviyesine yükseltilsin
İTO açıkladı: İşte İstanbul'un aralık ayı ve 2025 enflasyonu
Van'da mahalleye çığ düştü! 1 kişi yaşamını yitirdi
152 kişiye mezar olan Palmiye Sitesi'ne ilişkin 3 kamu görevlisine dava
Doğu'da THY ve AJet 114 seferi durdurdu!
Altın ithalatında yüzde 20 ek vergi kaldırıldı mı?
Galata Köprüsü'nde Büyük Gazze yürüyüşü: 520 bin kişi katıldı
Gözler memur ve emekli zamlarına çevrildi
İlçelere AFAD merkezi kuruluyor
Özel okul ücretlerinde 'tavan zam' uygulaması bugün başladı
2026'da Neler Değişecek? Maaşlar, izinler, emeklilik ve vatandaşlık maaşı
2026 yılının ilk bebeği suda doğum yöntemiyle dünyaya geldi
Kavgaya müdahale eden polis memuru bıçaklandı
Yeni yılın ilk haftasında hava buz gibi. 31 İle sarı kod uyarısı
Yüzde 101 kazanç! İşte 2025 yılında en çok kazandıran yatırım aracı
Hastane muayene ücretleri yüzde 30 zamlandı!
Akaryakıt, alkol ve sigarada yeni ÖTV tutarları belli oldu
Bakan Şimşek'ten 2025 muhasebesi: Enflasyon düştü, KKM bitti!
Sağlık Bakanlığı Ocak 2026 İller Arası Atama Kurası ilan edildi
Saatler sonra devreye giriyor: İşte 2026'nın yeni faiz, vergi ve cezaları!
Bakan Memişoğlu duyurdu: Atamalar tamamlandı, 15 Ocak'ta mesai başlıyor
Resmi Gazete'de yayımlandı: Turizmde 'kaçak ilan' devri kapandı
İstihdamda tarihi zirve: 33 milyon çalışan, %8,6 işsizlik!
AFAD yoğun kar dolayısıyla sahada: 2 bin 688 kişi kurtarıldı

Türkiye genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 27 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldı. AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalarda, karda mahsur kalan 2 bin 688 kişi kurtarılırken, 23 ilde 6 binden fazla köy yolu ulaşıma kapandı. Artvin ve Van'da meydana gelen çığ felaketlerinde can kayıpları yaşanırken, ekipler ulaşıma kapalı ana yolları açmak ve enerjisiz kalan 43 bin aboneye elektrik sağlamak için 7/24 esasına göre çalışıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ocak 2026 22:25, Son Güncelleme : 01 Ocak 2026 22:48
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün ve yarın için 27 ilde sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldığı, yoğun kar yağışının etkili olduğu illerde 112 Acil Çağrı Merkezlerine 1987 ihbar ulaştığı bildirildi.

AFAD'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, ülke genelindeki söz konusu illerde meydana gelen yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanan gelişmelerin 7 gün 24 esasına göre yakından takip edildiği, sahadan alınan anlık durum verileri doğrultusunda AFAD ekipleri başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyonun sağlandığı belirtildi.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde AFAD Başkanlığı ve illerdeki Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri vasıtasıyla ilgili afet gruplarının aktif hale getirildiği belirtilen açıklamada, çalışmaların yakın iş birliğinde sürdürüldüğü bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeler doğrultusunda bugün ve yarın kar yağışı nedeniyle 27 ilimiz için sarı meteorolojik uyarı verilmiştir. 1 Ocak ve 5 Ocak tarihleri arasında Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Batı Karadeniz'de yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi bulunduğundan bölge illerine dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde gerekli bilgilendirme ve uyarılar yapılmaktadır. Yoğun kar yağışının yaşandığı illerimizde 112 Acil Çağrı Merkezlerine 1987 ihbar ulaşmış olup ilgili ekiplerimiz tarafından müdahale çalışmaları aralıksız devam etmektedir.

Yoğun kar yağışının yol açtığı olumsuzluklarla mücadele kapsamında 35 bin 531 personel, 10 bin 163 iş makinesi görev yapmaktadır. Hava koşulları nedeniyle mahsur kalan 2 bin 688 kişi ilgili ekiplerimiz tarafından güvenli bölgelere tahliye edilmiştir. 23 ilimizde 6 bin 189 kırsal mahalle ve köy yolları ile Adıyaman-Sincik, Diyarbakır-Adıyaman, Adana-Kayseri karayolları olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapalıdır. Karayollarında Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, mahalle ve köy yollarında il özel idareleri ve belediyelerin ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar devam etmektedir."

Yağışın etkili olduğu 14 ilde toplam 43 bin 547 aboneye elektrik verilemediği ve enerji kesintilerini gidermeye yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edilen açıklamada, yollarda mahsur kalan vatandaşlara 6 bin 196 paket içme suyu, 3 bin 210 paket kumanya, 620 battaniye, 11 bin 495 sıcak ve soğuk içecek, 3 bin 100 porsiyon çorba, 14 bin 760 ikram malzemesi dağıtıldığı bilgisi paylaşıldı.

Dün Artvin'in Ardanuç ilçesi Zekeriya Köyü'nde meydana gelen çığ olayında çobanlık yapan 3 kişinin kar kütlesi altında kaldığı, yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucunda 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı anımsatılan açıklamada, kalan bir kişiye ulaşmak için çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, Van'ın Çatak ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde kar kütlesi altında kalan 3 kişiden birinin hayatını kaybettiği hatırlatılarak, 2 kişinin hastanede tedavisinin sürdüğü, mahallede risk taşıdığı değerlendirilen 22 hanedeki 153 vatandaşın tedbiren kamu tesislerine alındığı kaydedildi.

Ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması, yetkili mercilerin uyarılarının dikkate alınması istendi.

