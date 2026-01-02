MTV için ödeme dönemi başladı: Son gün 2 Şubat
Adli Olaylar

Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 40 suçlu Türkiye'ye getirildi

Bakan Yerlikaya: Kırmızı Bültenle ve Ulusal Seviyede Aradığımız 40 Suçluyu, Gürcistan (27), Almanya (4), Bulgaristan (3), ABD, Hırvatistan, İsviçre, Karadağ, Rusya ve Yunanistan'dan ülkemize getirdik.

02 Ocak 2026 08:20
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 40 suçlu Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 40 suçlunun Gürcistan(27), Almanya(4), Bulgaristan(3), ABD, Hırvatistan, İsviçre, Karadağ, Rusya ve Yunanistan'dan ülkemize getirdik." dedi.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

GÜRCİSTAN...

Kırmızı Bültenle Aradığımız; -"Kasten Öldürme" suçundan aranan H.S. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da, "Suç Örgütüne Üye Olma, Kasten Öldürme" suçlarından aranan E.C.A. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da, Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Basit Yaralama" suçlarından aranan S.C. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da, "Fuhuşa Teşvik" suçundan aranan C.E. ve C.E. isimli şahıslar GÜRCİSTAN'da, Yağma ve Yaralama" suçlarından aranan Ç.B. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da, Suç Örgütü Kurma, Hırsızlık, Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek" suçlarından aranan A.Ö. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da, Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan aranan H.U. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da, Kasten Öldürme ve Kasten Yaralama" suçlarından aranan A.K. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da, "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan aranan H.G. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da, "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan aranan S.Ç. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da, ifadelerini kullandı.


